Prisión preventiva para presunto autor que habría iniciado incendio que mató a 20 personas en Chile

El Juzgado de Garantía de Concepción, la capital de la región de Bío Bío, a unos 500 kilómetros de la capital Santiago y la más golpeada por los fuertes fuegos, amplió la detención de un imputado de 39 años en el marco de las pesquisas adelantadas por la fiscalía que investiga un “incendio con resultado de muerte”.

Según el fallo del tribunal, el acusado deberá permanecer en prisión preventiva hasta el próximo lunes, cuando la fiscalía presentará formalmente los cargos que se le imputan, los cuales no se han dado a conocer hasta ahora.

El individuo fue arrestado entrada la noche del jueves por su presunta implicación en el voraz Trinitarias, uno de los cerca de quince incendios que arden sin control desde el domingo en el sur del país.

El Trinitarias ha reducido a varios pueblos a cenizas y dejado a al menos 20 muertos en las ciudades de Penco y Lerquén, zona cero de la tragedia. Debido a que todavía hay diligencias pendientes, entre ellas la búsqueda de más cuerpos en Lirquén, el Ministerio Público solicitó la extensión de la prisión del acusado.

Las primeras investigaciones apuntan a negligencia, ya que, según la fiscalía, el siniestro se habría generado cuando el hombre manipulaba una cocina a leña que estaba en malas condiciones. Las chispas rápidamente se habrían propagado al bosque homónimo, desatando una de las peores emergencias de la historia reciente de Chile.

Durante la audiencia, el fiscal a cargo del caso, Jorge Lorca, argumentó que el fuego se propagó a través de pavesas. Vídeos facilitados por una empresa forestal han permitido vincular al sospechoso con los hechos investigados, agregó.

“Nosotros inspeccionamos personalmente con la Policía de Investigaciones (PDI), con el helicóptero institucional, la factibilidad y la distancia” de las acciones, dijo Lorca en declaraciones a la prensa a la salida del tribunal.

El Trinitarias fue el primero de los varios focos registrados en las zonas centro y sur de Chile y, con el paso de los días, se unió a otros dos fuegos, resultando en una cortina de llamas de gran magnitud. En total, estos incendios ya han arrasado con más de 45.000 hectáreas y dejado al menos 21 muertos y 305 heridos, según los datos oficiales más recientes.

Además de Bío Bío, hay una quincena de megaincendios activos, registrados también en las regiones de Ñuble y La Araucanía.

Casi 700 personas permanecían el viernes en albergues dispuestos para acoger a los desabrigados, mientras que más de 2.300 viviendas han resultado completamente destruidas.

En términos de superficie total quemada, estos incendios ya superan ampliamente lo que consumió el gran incendio de Valparaíso y Viña del Mar en 2024, que arrasó con más de 8.500 hectáreas destruidas y sesgó 131 vidas.

FUENTE: AP