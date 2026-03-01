americateve

Príncipe heredero de Abu Dabi vista Ecuador en medio de tensiones en Oriente Medio

QUITO (AP) — Pese a las tensiones en Oriente Medio, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibió el domingo en Quito al príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en una visita para fortalecer los lazos bilaterales con Emiratos Árabes Unidos, informó la cancillería.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa (tercero desde la derecha) camina junto al príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, antes de una reunión entre ambos, el domingo 1 de marzo de 2026, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa (tercero desde la derecha) camina junto al príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, antes de una reunión entre ambos, el domingo 1 de marzo de 2026, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El príncipe heredero emiratí arribó un poco después del mediodía y en medio de un gran despliegue de seguridad.

La visita del hijo del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammad bin Zayed Al Nahyan, que había sido anunciada dos semanas atrás, ocurre un día después de que Estados Unidos e Isarel bombardearon sitios clave en Irán, ante lo cual el gobierno iraní atacó bases militares estadounidenses, incluida una en Abu Dabi, la capital emiratí.

Tras una reunión bilateral con Noboa en la casa presidencial, se concretaron “importantes acuerdos en materia de comercio, inversión, seguridad y lucha contra la corrupción”, informó la cancillería ecuatoriana en la red social X. La sesión prevista con la prensa fue cancelada.

No se informó de momento sobre el contenido de los acuerdos.

El sábado el gobierno ecuatoriano se solidarizó con Emiratos Árabes Unidos y condenó lo que calificó de “injustificables ataques” iraníes a su territorio. En un comunicado, la cancillería le agradeció al príncipe heredero el no haber suspendido su visita, aunque ésta se redujo a menos de tres horas.

Hace algunas semanas, Noboa viajó a ese país de Oriente Medio, donde a finales del año pasado también estuvo presente en la inauguración de la embajada ecuatoriana.

FUENTE: AP

