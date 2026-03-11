americateve

Primeras fotos de esclavos tomadas en 1850 vuelven a Carolina del Sur

COLUMBIA, Caroilna del Sur, EE.UU. (AP) — Los descendientes de un padre y una hija que aparecen en las que se consideran las primeras fotografías tomadas a personas esclavizadas dijeron estar contentos de que sus familiares por fin regresen a Carolina del Sur.

ARCHIVO - Susanna Moore, izquierda, tataratataranieta del biólogo de Harvard, Louis Agassiz, celebra con Tamara Lanier, segunda a la derecha, y los abogados Ben Crump y Josh Koskoff en el hotel Boston Marriott Long Wharf, el 28 de mayo de 2025, en Boston, Massachusetts. (AP Foto/Leah Willingham, Archivo)
La Universidad de Harvard entregó las fotos al Museo Internacional Afroestadounidense en Charleston tras una batalla legal de siete años, anunció el museo el miércoles.

Los daguerrotipos de 1850, obtenidos con una técnica predecesora de las fotografías modernas, muestran a un hombre esclavizado llamado Renty, a su hija Delia y a otras cinco personas conocidas como Jack, Drana, Alfred, Fassena y Jem. Las fotos se tomaron desde varios ángulos y los retratados estaban con el torso desnudo. Las imágenes fueron encargadas por un biólogo de la Universidad de Harvard que realizaba investigaciones racistas, utilizadas por partidarios de la esclavitud antes de la Guerra Civil.

El museo planea preservar los daguerrotipos y exhibir fotografías realizadas a partir de ellos para que sirvan de eje a una muestra donde se detallarán las vidas de las siete personas esclavizadas de Carolina del Sur.

Harvard fue demandada por Tamara Lanier, quien afirmó que el hombre al que llama “Papa Renty” era su tataratatarabuelo. Lanier quería que las fotos se llevaran al museo de Carolina del Sur porque es el estado donde él fue esclavizado y donde se tomaron las fotos, explicó el abogado de Lanier, Joshua Koskoff.

“Es un hecho casi espiritual que vuelvan a casa. Pueden respirar en el museo”, afirmó el letrado.

La disputa legal entre Lanier y Harvard recorrió los tribunales de Massachusetts antes de que ambas partes alcanzaran un acuerdo en 2025. Harvard sostuvo que siempre había estado dispuesta a llevar las imágenes a un museo, pero se opuso a la demanda porque no podía confirmar que Lanier estuviera emparentada con las personas de las fotos.

El abogado de Lanier señaló que Harvard ganó dinero con las fotos al conceder licencias de las imágenes.

“La esclavitud despojó a Renty y a Delia de su humanidad. Pero fue Harvard quien les robó su historia”, manifestó Koskoff.

El Museo Internacional Afroestadounidense se construyó recientemente en Gadsden’s Wharf, en el centro de Charleston, donde casi la mitad de todas las personas esclavizadas llevadas a Estados Unidos pisaron por primera vez América del Norte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

