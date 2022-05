Primera ministra de Nueva Zelanda da positivo a COVID-19

El sábado, Ardern publicó una foto de su resultado positivo en Instagram y dijo que estaba disgustada por no poder asistir a varios actos políticos importantes durante la próxima semana, como el anuncio del presupuesto anual del gobierno y un plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Associated Press

Associated Press

“Estoy decepcionada por no poder estar presente, pero me mantendré en contacto con el equipo y compartiré algunas ideas desde aquí”, escribió.

Según Ardern, el viernes por la noche dio un resultado positivo débil en la prueba rápida de antígenos y el sábado por la mañana un resultado positivo fuerte.

También reveló que Neve, la hija de 3 años de la pareja, había dado positivo en la prueba del virus el miércoles.

“A pesar de mis esfuerzos, desafortunadamente me he unido al resto de mi familia y he dado positivo a COVID 19″, escribió Ardern.

“A cualquier otra persona que esté por ahí, aislada o lidiando con el COVID, ¡espero que se cuiden mucho!”, añadió.

En su post, Ardern no describió sus síntomas, aunque su oficina informó en un comunicado que comenzó a sentirlos el viernes.

Ardern es la última de una larga lista de mandatarios que contraen el virus. Entre los primeros y más graves casos se encuentra el del primer ministro británico, Boris Johnson, quien fue hospitalizado durante una semana en abril de 2020, antes de que las vacunas estuvieran disponibles.

Al principio de la pandemia, Nueva Zelanda cerró sus fronteras e impuso estrictos controles que le permitieron eliminar por completo varios brotes del virus y continuar con su vida normal. Pero cuando los brotes resultaron más difíciles de contener y la mayoría de la población se vacunó, el país abandonó finalmente su política de COVID cero.

Nueva Zelanda ha experimentado este año su primer brote importante, ya que la variante ómicron se ha propagado a gran velocidad.

Fuente: Associated Press