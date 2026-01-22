americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Primera ministra de Dinamarca afirma que su país no puede negociar sobre soberanía

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — La primera ministra de Dinamarca insistió en que su país no puede negociar sobre su soberanía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó un "marco para un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico con el jefe de la OTAN, y apuntó que ha sido "informada de que ese no ha sido el caso".

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, tras una reunión con el Comité de Política Exterior, en Christiansborg, Copenhague, Dinamarca, el 20 de enero de 2026. (Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP)
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, tras una reunión con el Comité de Política Exterior, en Christiansborg, Copenhague, Dinamarca, el 20 de enero de 2026. (Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP) AP

Trump canceló abruptamente el miércoles los aranceles con los que había amenazado a ocho países europeos para presionar para que Washington asuma el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. Fue un cambio dramático poco después de que insistiera en que quería obtener la isla "incluidos los derechos, la titularidad y la propiedad".

Según Trump, se estaban llevando a cabo "discusiones adicionales" sobre Groenlandia en relación con el programa de defensa antiantimisiles Cúpula Dorada, un sistema de múltiples capas de 175.000 millones que, por primera vez, pondrá armas estadounidenses en el espacio. El mandatario ofreció pocos detalles alegando que aún se estaban ultimando.

Por su parte, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, explicó en un comunicado que la seguridad en el Ártico es un asunto que concierne a toda la OTAN, y es "bueno y natural" que se discuta entre el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la alianza, Mark Rutte. Además, apuntó que había hablado con Rutte "de manera continuada", tanto antes como después de que su reunión con Trump en Davos.

La mandataria escribió que la OTAN es plenamente consciente de la posición de Dinamarca acerca de que se puede negociar cualquier cuestión política, incluyendo la seguridad, la inversión y los asuntos económicos, "pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía".

"He sido informada de que ese no ha sido el caso", dijo, añadiendo que solo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones sobre los asuntos que les conciernen.

Frederiksen apuntó que Dinamarca quiere continuar participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Cúpula Dorada de Estados Unidos, "siempre que esto se haga con respeto por nuestra integridad territorial".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter