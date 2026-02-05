americateve

Primer triple-doble en la carrera de Jalen Suggs da triunfo a Magic, 118-98 sobre Nets

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Jalen Suggs totalizó 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para lograr el primer triple-doble de su carrera, Desmond Bane anotó 23 unidades y Paolo Banchero agregó 22 para que el Magic de Orlando vapuleara el jueves 118-98 a los Nets de Brooklyn.

Jalen Suggs, del Magic de Orlando, envía un pase frente a Drake Powell, de los Nets de Brooklyn, en el duelo del jueves 5 de febrero de 2026 (AP Foto/John Raoux)
Jugando 29 minutos en su séptimo partido después de perderse ocho por una lesión en la rodilla derecha, Suggs también bloqueó cuatro tiros y consiguió tres robos.

Egor Demin lideró a los Nets con un récord personal de 26 puntos, al atinar seis de diez desde la línea de triples. Su compañero novato Nolan Traore igualó su récord personal con 21 puntos y agregó siete asistencias.

Michael Porter Jr., el máximo anotador de Brooklyn, embocó dos de 13 y anotó nueve puntos.

Anthony Black sumó 18 puntos y cinco asistencias para Orlando y Mo Wagner salió del banco para contribuir con 14 unidades y cinco rebotes en 12 minutos.

La derrota fue la 15ª en 17 compromisos para los Nets, que llegaron como el equipo con menos puntos anotados (107,1) y el peor porcentaje de tiros de campo (44,3%) en la NBA. Atinaron un 41,5% y sufrieron 19 pérdidas de balón.

