Primer tiempo lleva a Roma al cuarto lugar de la Serie A con triunfo 3-1 sobre Génova

El gol bien ejecutado de Matías Soulé después de 13 minutos fue seguido rápidamente por un tanto oportunista de Manu Koné, ya que el equipo local superó a su modesto oponente.

El delantero irlandés cedido, Evan Ferguson, aprovechó un disparo rechazado para empujar el balón a la red y poner el 3-0 poco después de la media hora de juego.

Jeff Ekhator consiguió un gol de consolación tardío para Génova con un disparo desviado.

Roma había estado en riesgo de perder contacto con el grupo líder después de solo una victoria en sus últimos cuatro partidos.

El resultado eleva al equipo de Gian Piero Gasperini a 33 puntos, uno detrás de Napoli, dos detrás del AC Milan y tres detrás del líder Inter, aunque los tres tienen un partido menos.

Génova, por su parte, se mantiene en el puesto 17 en la liga de 20 equipos y solo dos puntos por encima de la zona de descenso después de su tercera derrota consecutiva.

FUENTE: AP