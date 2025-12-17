americateve

Primer ministro indio visita Etiopía y pide renovar relaciones bilaterales

ADIS ABEBA, Etiopía (AP) — El primer ministro de India pidió una relación estratégica con Etiopía el miércoles durante su primera visita al país, uno de los más poblados de África.

El primer ministro indio Narendra Modi pronuncia un discurso en el parlamento de Adis Abeba, Etiopía, el 17 de diciembre del 2025. (AP foto/ Amanuel Sileshi)
"El Sur Global está escribiendo su propio destino, e India y Etiopía comparten una visión para ello", afirmó el primer ministro Narendra Modi a los parlamentarios durante un discurso especial.

"Nuestra visión es de un mundo donde el Sur Global se levante no contra nadie, sino para todos; un mundo donde el desarrollo sea justo, donde la tecnología sea accesible y donde la soberanía sea respetada", añadió.

Los líderes firmaron una serie de memorandos de entendimiento y prometieron cooperar en la formación de los cascos azules de las Naciones Unidas, la educación y el establecimiento de un centro de datos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía. También se comprometieron a ayudar a Etiopía a gestionar su creciente deuda internacional bajo el Marco Común del G20 y a combatir el terrorismo.

El martes, Modi fue condecorado con el más alto honor civil de Etiopía, el "Gran Honor Nishan Etiopía", por su homólogo etíope, el primer ministro Abiy Ahmed. Fue el primer jefe de estado extranjero en recibir este reconocimiento.

"Caminar juntos como iguales, construir juntos como socios y triunfar juntos como amigos", expresó Modi.

Etiopía se convirtió en miembro de pleno derecho del grupo BRICS el año pasado, uniéndose a naciones como Irán y Egipto, mientras busca nuevas asociaciones tras emerger de una guerra civil de dos años en su provincia norteña de Tigray. India está programada para albergar la 18ª cumbre de los BRICS el próximo año.

El gobierno etíope ha estado buscando nuevos socios a medida que su relación con Estados Unidos se debilita. Washington suspendió el acceso libre de aranceles de Etiopía al mercado estadounidense en 2022, una medida que afectó su economía en crecimiento, y recientemente terminó la asistencia humanitaria tras la cancelación de programas financiados por USAID.

India sigue siendo un destino popular para el turismo médico y la educación superior para muchos etíopes que buscan servicios asequibles que son difíciles de encontrar en casa.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

