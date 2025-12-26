Primer gol de Dorgu con el United trae alegría tras victoria 1-0 sobre Newcastle

Matheus Cunha y Lisandro Martinez del Manchester United celebran durante el encuentro de la Liga Premier ante el Newcastle el viernes 26 de diciembre del 2025. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Dorgu, de 21 años, disparó una volea de zurda a mitad de la primera parte para darle al United su primera victoria en casa en cuatro partidos de liga y elevar al club por encima del Liverpool al quinto lugar.

Pero el actual campeón juega en casa el sábado contra el colero Wolverhampton.

"Fue un buen golpe. No sabía que podía hacer eso", expresó Dorgu.

El United estuvo sin su capitán talismán Bruno Fernandes, mientras que varios otros jugadores del primer equipo estaban ausentes debido a lesiones o compromisos con la Copa Africana de Naciones.

El equipo renovado también se alineó en una formación inusual de cuatro defensores, pero dio pelea ante Newcastle en una primera mitad equilibrada, destacada principalmente por el excelente gol de Dorgu, su primero en 38 apariciones con la camiseta roja.

El United se vio obstaculizado por la retirada al medio tiempo de Mason Mount debido a una lesión, y el Newcastle dominó los primeros momentos del segundo período.

La mayoría de las oportunidades fueron para el Newcastle. Lewis Hall tuvo la mala suerte de ver un disparo de larga distancia golpear el travesaño después de 62 minutos y Anthony Gordon falló el objetivo con una buena oportunidad unos momentos después.

El portero del United, Senne Lammens también evitó un potente disparo tardío de Joelinton.

En el otro extremo, Diogo Dalot disparó por encima desde cerca, pero ninguno de los dos equipos pudo añadir al esfuerzo de Dorgu y los aficionados del United se fueron a casa felices.

El entrenador Ruben Amorim estará particularmente complacido con la forma en que sus jóvenes pupilos mantuvieron su escasa ventaja.

El United tenía cinco jugadores de la academia en el banquillo de Old Trafford y el mediocampista inglés sub-19 Jack Fletcher, hijo del exjugador Darren, fue uno de los jóvenes introducidos durante los segundos 45 minutos.

Ayden Heaven, de veinte años, comenzó como defensa central para el United, mientras que Leny Yoro y Tyler Fredricson, que también tienen 20 años, ingresaron durante la segunda mitad.

El Newcastle ahora está a seis puntos del United en el puesto 11 después de un pobre diciembre en el que solo ha ganado uno de sus cinco partidos de liga.

“La segunda mitad fue mucho mejor que la primera desde nuestra perspectiva, pero no hicimos lo suficiente”, indicó el entrenador del Newcastle, Eddie Howe. “Sentí que si marcábamos podíamos ganar el partido, pero no sucedió. Estamos muy decepcionados”.

“Mejoramos en la segunda mitad y jugamos con buen ritmo, dominamos el balón y solo faltó el gol”.

