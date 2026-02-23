americateve

Primer foro CELAC–África servirá de "reparación" a comunidad afro, dice vicepresidenta de Colombia

BOGOTÁ (AP) — La vicepresidenta de Colombia, primera afrodescendiente en el cargo, aseguró el lunes que la realización en marzo del primer foro de Alto Nivel CELAC–África será una “reparación histórica” que reconectará a la población afrodescendiente colombiana con sus ancestros de África.

La vicepresidenta Francia Márquez dijo a la prensa que mientras sus “ancestras y ancestros vinieron en condición de esclavitud con grilletes y expropiados en su integridad humana” a Ámerica, ella fue a África para buscar las conexiones que derivaron en el foro CELAC–África en “condición de libertad, sin grillete y como la primera vicepresidenta afrodescendiente de este país”.

Márquez consideró que, por tanto, con el foro se hará un “acto de reparación histórica” al reconectar a los pueblos colombianos, descendientes de esclavos africanos, “con una familia que quedó al otro lado” en África.

El foro se realizará entre el 18 y el 20 de marzo en Bogotá y pretende reunir a delegados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Africana, así como a la sociedad civil.

Colombia, que ostenta la presidencia temporal de la CELAC, plantea el foro como un espacio para impulsar el relacionamiento y la cooperación política, económica, académica y cultural con África. Fueron invitados 19 países del continente africano y, hasta el momento, han confirmado los cancilleres de Togo, Ghana, República Democrática del Congo y Burundi.

Márquez ha realizado durante el gobierno varios viajes a África buscando aumentar el relacionamiento político y económico. Indicó que el foro servirá como una vitrina para los inversores africanos con empresarios colombianos.

Agregó que durante el foro buscarán que avance un acuerdo para establecer una ruta entre el puerto de Tema, en Ghana, y el puerto de Cartagena, en el Caribe colombiano “desde una visión de reparación”, porque dicha ruta en el pasado fue usada para “comercializar personas y ahora, en una apuesta de libertad, debemos retomar esa ruta para movilizar mercancías y personas”.

FUENTE: AP

