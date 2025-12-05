Presuntos piratas atacan un barco en el estrecho de Bab el-Mandeb, según autoridades

Compartir en:









La embarcación fue perseguida por barcos más pequeños que abrieron fuego contra ella, explicó la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico.

La empresa de seguridad privada Diaplous Group dijo que el buque fue atacado dos veces y que los guardias armados a bordo respondieron abriendo fuego. La tripulación estaba a salvo, agregó indicando que el barco era un granelero.

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, separando África de la península Arábiga.

En la zona se han registrado ataques de los rebeldes hutíes de Yemen debido a la guerra entre Israel y Hamás, así como un repunte de la piratería desde Somalia. Los hutíes han suspendido sus ataques mientras se mantenga el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza.

