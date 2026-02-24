Presuntos milicianos matan a 5 agentes en emboscadas a vehículos policiales en Pakistán

Compartir en:









Los agresores emboscaron un vehículo policial y mataron a un agente en Kohat, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Cuando llegaron refuerzos policiales minutos después, lanzaron otro ataque y mataron a otros cuatro agentes, indicó el funcionario policial Kamran Khan.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría de los ataques, aparentemente coordinados, que han aumentado en todo el país en los últimos meses.

El presidente Asif Ali Zardari condenó los ataques en Kohat y ofreció condolencias a las familias de las víctimas.

La violencia más reciente se produjo después de un ataque contra un puesto paramilitar en Karak, en el que un dron cargado con explosivos hirió a varios agentes el lunes. Posteriormente, los atacantes emboscaron dos ambulancias que transportaban a los heridos, mataron a tres agentes y quemaron sus cuerpos antes de huir. El conductor de la segunda ambulancia trasladó a varios agentes heridos pese a sufrir quemaduras, y las autoridades recuperaron los restos de los tres agentes.

Ningún grupo se atribuyó la autoría de los ataques de esta semana, pero las sospechas podrían recaer en los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP. El TTP es un grupo separado, pero estrechamente aliado, de los talibanes de Afganistán. Islamabad ha acusado al grupo de operar desde el interior de Afganistán, una afirmación que el TTP y Kabul niegan.

El ejército de Pakistán afirmó que mató al menos a 70 milicianos el domingo en ataques a lo largo de la frontera con Afganistán, dirigidos contra escondites de milicianos paquistaníes a los que se culpa de ataques recientes dentro del país.

___ Rasool Dawar, en Peshawar, Pakistán, contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP