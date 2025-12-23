americateve

Presos fugados de cárcel en Georgia son recapturados en Florida

ATLANTA (AP) — Tres reclusos que escaparon de una cárcel al este de Atlanta, incluyendo uno que estaba detenido por asesinato, han sido capturados en Florida, confirmó un miembro de una unidad federal de captura de fugitivos.

Eric Heinze, inspector jefe adjunto de la Unidad de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en la Región Sureste, declinó compartir más detalles antes de una conferencia de prensa planeada en Atlanta más tarde el martes.

La fuga de los reclusos de la Cárcel del Condado DeKalb fue descubierta el lunes temprano durante un control de seguridad de rutina, informó el departamento policial del condado.

"Nos tomamos esta brecha muy en serio y estamos trabajando diligentemente para asegurar que estos individuos sean recapturados lo más rápido posible", declaró la jefa policial Melody Maddox en un comunicado antes de que los reclusos fueran recapturados. Las autoridades no han compartido detalles sobre cómo se llevó a cabo la fuga.

Los reclusos tienen entre 24 y 31 años de edad, siendo el más joven acusado de asesinato y robo a mano armada. Los otros dos reclusos enfrentan cargos que incluyen robo a mano armada e incendio premeditado.

La agencia policial había advertido que los hombres podrían estar armados y eran considerados peligrosos tras su fuga.

La cárcel está en Decatur, a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) al este del centro de Atlanta.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

