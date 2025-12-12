Presidentes de Ecuador y Perú priorizan el combate conjunto al crimen organizado y la minería ilegal

Los mandatarios se reunieron por varias horas en esta capital en el marco del XVI gabinete binacional, tras el cual suscribieron una declaración conjunta que fija la hoja de ruta en las relaciones bilaterales de cara a 2026.

Ante la delincuencia organizada transnacional “nuestras fronteras tienen que ser reforzadas y hemos coincidido en usar tecnología para resguardar nuestras fronteras”, sin dejar de lado la presencia de las fuerzas del orden, anunció Jerí en una rueda de prensa tras la firma del documento.

Sin dar detalles, el gobernante peruano agregó que también se definieron acciones para la lucha contra la minería ilegal que afecta a las poblaciones de la zona limítrofe.

En tanto, Noboa destacó como “imperativo trabajar unidos y realizar acciones conjuntas entre nuestras Fuerzas Armadas”, así como buscar cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y la minería ilegal, entre otros delitos.

“Mientras más juntos estemos, mejor nos va a ir, mientras más juntos trabajemos, mejor van a estar las familias ecuatorianas y peruanas”, finalizó.

El documento con los acuerdos alcanzados no se dio a conocer de inmediato.

Tanto Ecuador como Perú sufren el embate del crimen organizado y el ascenso de la violencia, lo que ha llevado a sus gobiernos a dictar estados de excepción en zonas de alta conflictividad, incluidas ciudades fronterizas.

Uno de los problemas comunes ha sido la expansión de la minería ilegal.

Autoridades ecuatorianas han señalado que la minería ilegal es actualmente la segunda amenaza más grave para el Estado al destruir territorio, desplazar comunidades, financiar al crimen organizado y contaminar los ríos. De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se han realizado operativos en zonas críticas que dejaron la destrucción de 1.300 bocaminas y asestaron un golpe por más de 2.000 millones de dólares a las economías ilegales.

En tanto, según la fiscalía peruana, en ese país la minería ilegal genera unos 7.000 millones de dólares anuales, mucho más que los 1.200 millones de dólares anuales aproximados del narcotráfico.

Esta es la primera cita oficial entre Noboa y Jerí desde que éste último asumió la presidencia de Perú en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte.

Ecuador y Perú iniciaron diálogos binacionales 27 años atrás luego de la firma de paz que zanjó disputas territoriales.

En julio de 2024 Noboa y Boluarte firmaron el Plan de Acción de Lima, que incluyó 49 compromisos cuyos avances fueron revisados este viernes por las delegaciones de ambos países.

“Queda mucho por hacer, estamos buscando soluciones integrales en las cuales los dos países puedan proteger su frontera y bloquear cualquier actividad ilícita”, recalcó Noboa.

FUENTE: AP