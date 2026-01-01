americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Taiwán promete defender la soberanía de la isla tras maniobras militares chinas

TAIPÉI, Taiwán (AP) — El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió el jueves defender la soberanía de la isla autogobernada frente a las "ambiciones expansionistas" de China, días después de que Beijing concluyera unas maniobras militares con fuego real cerca de sus costas.

En esta imagen, distribuida por la oficina del presidente de Taiwán, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te (centro), acompañado por su vicepresidente, Bi-Khim Hsiao (segundo, derecha), y varios funcionarios más asisten a la ceremonia de izado de la bandera en Año Nuevo, en la Oficina Presidencial, en Taipéi, Taiwán, el 1 de enero de 2026. (Oficina del presidente de Taiwán vía AP)
En esta imagen, distribuida por la oficina del presidente de Taiwán, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te (centro), acompañado por su vicepresidente, Bi-Khim Hsiao (segundo, derecha), y varios funcionarios más asisten a la ceremonia de izado de la bandera en Año Nuevo, en la Oficina Presidencial, en Taipéi, Taiwán, el 1 de enero de 2026. (Oficina del presidente de Taiwán vía AP) AP

"Ante el aumento de las ambiciones expansionistas de China, la comunidad internacional está pendiente de si el pueblo taiwanés tiene la determinación de defenderse", señaló Lai en su discurso de Año Nuevo.

"Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: salvaguardar firmemente la soberanía nacional, reforzar la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad, y construir de manera integral un mecanismo de disuasión y defensa democrática efectivo", agregó.

Las declaraciones de Lai se produjeron días después de que China concluyera unos ejercicios con fuego real alrededor de Taiwán, que incluyeron lanzamiento de cohetes y el despliegue de aviones y buques de guerra. Beijing había expresado su malestar por una venta de armas prevista de Estados Unidos a Taiwán, así como por los comentarios de la nueva primera ministra de Japón acerca de una posible intervención en caso de ataque chino a la isla.

China considera a Taiwán como su territorio y amenaza con anexionarlo por la fuerza si es necesario. La que en su día fuera colonia japonesa, se gobierna de forma independiente del territorio continental chino desde 1949, cuando el Partido Nacionalista perdió una guerra civil contra el Partido Comunista y se retiró a la isla.

El discurso de Lai fue recibido con indignación en Beijing, donde un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado calificó al presidente como “un saboteador de la paz, un alborotador y un belicista”, según la agencia noticiosa oficial Xinhua.

“No importa lo que Lai y las autoridades del Partido Progresista Democrático digan o hagan, no pueden cambiar el hecho de que Taiwán es parte de China”, indicó el vocero, Chen Binhua.

La venta de armas prevista, valorada en más de 11.000 millones de dólares, es la mayor hasta la fecha entre Washington y Taipéi. Incluye misiles, drones, sistemas de artillería y software militar.

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán medios para defenderse.

El presidente de China, Xi Jinping, calificó la eventual anexión de Taiwán como “irremediable” durante su discurso televisado de Año Nuevo el miércoles.

El año pasado, Taiwán anunció un presupuesto especial de 40.000 millones de dólares para la compras, incluyendo la construcción de un sistema de defensa antiaérea con capacidades de detección e intercepción de alto nivel llamado Cúpula T.

El presupuesto se asignará a lo largo de ocho años, entre 2026 y 2033, y llega después de que Lai se comprometiera a aumentar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto de la isla, como parte de su estrategia ante las amenazas de invasión de China.

"Frente a las serias ambiciones militares de China, Taiwán no tiene tiempo que perder", manifestó Lai.

___

Mistreanu informó desde Beijing.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter