Presidente de Taiwán promete defender la soberanía de la isla tras maniobras militares chinas

En esta imagen, distribuida por la oficina del presidente de Taiwán, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te (centro), acompañado por su vicepresidente, Bi-Khim Hsiao (segundo, derecha), y varios funcionarios más asisten a la ceremonia de izado de la bandera en Año Nuevo, en la Oficina Presidencial, en Taipéi, Taiwán, el 1 de enero de 2026. (Oficina del presidente de Taiwán vía AP) AP

"Ante el aumento de las ambiciones expansionistas de China, la comunidad internacional está pendiente de si el pueblo taiwanés tiene la determinación de defenderse", señaló Lai en su discurso de Año Nuevo.

"Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: salvaguardar firmemente la soberanía nacional, reforzar la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad, y construir de manera integral un mecanismo de disuasión y defensa democrática efectivo", agregó.

Las declaraciones de Lai se produjeron días después de que China concluyera unos ejercicios con fuego real alrededor de Taiwán, que incluyeron lanzamiento de cohetes y el despliegue de aviones y buques de guerra. Beijing había expresado su malestar por una venta de armas prevista de Estados Unidos a Taiwán, así como por los comentarios de la nueva primera ministra de Japón acerca de una posible intervención en caso de ataque chino a la isla.

China considera a Taiwán como su territorio y amenaza con anexionarlo por la fuerza si es necesario. La que en su día fuera colonia japonesa, se gobierna de forma independiente del territorio continental chino desde 1949, cuando el Partido Nacionalista perdió una guerra civil contra el Partido Comunista y se retiró a la isla.

El discurso de Lai fue recibido con indignación en Beijing, donde un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado calificó al presidente como “un saboteador de la paz, un alborotador y un belicista”, según la agencia noticiosa oficial Xinhua.

“No importa lo que Lai y las autoridades del Partido Progresista Democrático digan o hagan, no pueden cambiar el hecho de que Taiwán es parte de China”, indicó el vocero, Chen Binhua.

La venta de armas prevista, valorada en más de 11.000 millones de dólares, es la mayor hasta la fecha entre Washington y Taipéi. Incluye misiles, drones, sistemas de artillería y software militar.

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán medios para defenderse.

El presidente de China, Xi Jinping, calificó la eventual anexión de Taiwán como “irremediable” durante su discurso televisado de Año Nuevo el miércoles.

El año pasado, Taiwán anunció un presupuesto especial de 40.000 millones de dólares para la compras, incluyendo la construcción de un sistema de defensa antiaérea con capacidades de detección e intercepción de alto nivel llamado Cúpula T.

El presupuesto se asignará a lo largo de ocho años, entre 2026 y 2033, y llega después de que Lai se comprometiera a aumentar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto de la isla, como parte de su estrategia ante las amenazas de invasión de China.

"Frente a las serias ambiciones militares de China, Taiwán no tiene tiempo que perder", manifestó Lai.

Mistreanu informó desde Beijing.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

