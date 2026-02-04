americateve

Presidente de Taiwán dice que la relación con EEUU es "sólido" tras llamada entre Trump y Xi

TAIPÉI, Taiwán (AP) — La relación de Taiwán con Estados Unidos es "sólida como una roca", afirmó el jueves el presidente de la isla, horas después de que Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaran por teléfono sobre temas que incluían el futuro de la isla autogobernada.

En esta imagen, distribuida por la Oficina Presidencial, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante una conferencia de prensa sobre la Asociación para la Prosperidad Económica Taiwán-EEUU, en Taipéi, Taiwán, el 3 de febrero de 2026. (Oficina Presidencial de Taiwán vía AP)
En esta imagen, distribuida por la Oficina Presidencial, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante una conferencia de prensa sobre la "Asociación para la Prosperidad Económica Taiwán-EEUU", en Taipéi, Taiwán, el 3 de febrero de 2026. (Oficina Presidencial de Taiwán vía AP) AP

"La relación entre Taiwán y Estados Unidos es sólida como una roca, y todos los proyectos de cooperación continuarán sin interrupciones", afirmó el mandatario taiwanés, Lai Ching-te, a reporteros durante una visita a comerciantes textiles en el oeste de Taiwán.

Las declaraciones se produjeron después de que Xi, en su primera llamada con Trump desde noviembre, advirtió al presidente de Estados Unidos que fuera "prudente" al suministrar armas a la isla autogobernada, según un resumen de la conversación ofrecido por el Ministerio de Exteriores de China.

Taiwán es una democracia autogobernada que China reclama como parte de su territorio y sostiene que debe ser anexionada, por la fuerza si fuese necesario. Beijing prohíbe a todos los países con los que tiene relaciones diplomáticas, incluidos Estados Unidos, mantener lazos formales con Taipéi.

Aunque Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán como país, es su mayor respaldo informal y proveedor de armas.

En diciembre, el Departamento de Estado estadounidense anunció su mayor paquete de ventas de armas a Taiwán, valorado en más de 11.100 millones de dólares, que incluye misiles, sistemas de artillería y drones. El acuerdo aún debe ser aprobado por el Congreso.

China reaccionó con enfado a la propuesta de ventas de armas y realizó maniobras militares alrededor de la isla durante varios días a finales de diciembre, en los que desplegó unidades aéreas, navales y de misiles.

El partido opositor taiwanés KMT y parte de la población también se oponen a la venta de armas, así como a la propuesta de incrementar el gasto en defensa al 3,3% del producto interno bruto.

El parlamento de Taiwán, que está controlado por la oposición, ha bloqueado el plan presupuestario de Lai, que incluye una partida especial para defensa de 40.000 millones de dólares. En su lugar, propone un gasto en defensa mucho menor.

En una publicación en su red social, Truth Social, el miércoles por la noche, Trump señaló que la llamada con Xi fue “excelente” y “exhaustiva”.

Agregó que está deseando viajar a China en abril, en la que será su primera visita al país en su segundo mandato.

Trump también dijo que China está considerando comprar 20 millones de toneladas de soya estadounidense en la temporada actual, frente a 12 millones de toneladas de la anterior.

El periodista de video de Associated Press Johnson Lai contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

