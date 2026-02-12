americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Sudáfrica desplegará soldados para combatir minería ilegal y la violencia de pandillas

JOHANNESBURGO (AP) — El presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa anunció el jueves el despliegue de soldados hacia distintas comunidades para asistir a la policía en el combate a la minería ilegal y la violencia de pandillas en las provincias donde se ubican las dos ciudades más grandes del país.

El presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa durante su discurso sobre el Estado de la Nación, el jueves 12 de febrero de 2026, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. (Rodger Bosch/Pool Foto vía AP)
El presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa durante su discurso sobre el Estado de la Nación, el jueves 12 de febrero de 2026, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. (Rodger Bosch/Pool Foto vía AP) AP

Ramaphosa aseguró que “el crimen organizado es ahora la amenaza más inmediata para nuestra democracia”, al poner en riesgo tanto a la estabilidad económica como a la seguridad pública, particularmente en Gauteng y el Cabo Occidental.

“Los niños aquí en el Cabo Occidental quedan atrapados en el fuego cruzado de las guerras de pandillas. En Gauteng, los mineros ilegales expulsan a la gente de sus hogares", señaló Ramaphosa al Parlamento durante su discurso anual del Estado de la Unión. Como resultado, “desplegaré a la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica para apoyar a la policía”.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas a nivel mundial, con un promedio de alrededor de 63 asesinatos al día en 2025. En muchos delitos se emplean armas ilegales a pesar de las estrictas normas que regulan la tenencia de armas de fuego.

Las autoridades en Sudáfrica han tenido problemas desde hace tiempo al momento de impedir que grupos de mineros ingresen a algunas de las 6.000 minas cerradas o abandonadas en busca de reservas restantes. El gobierno sostiene que los mineros, conocidos como “zama zamas” en zulú, suelen ser extranjeros armados que no tienen permiso legal en el país y están involucrados con las redes delictivas.

Tan sólo en 2024, Sudáfrica perdió más de 3.000 millones de dólares en oro debido al comercio ilegal, según las autoridades.

Ramaphosa señaló que, con el fin de combatir los efectos negativos del aumento de los índices delictivos en la vida diaria, el gobierno dará prioridad a la inteligencia impulsada por tecnología y la aplicación coordinada de la ley contra las redes criminales.

Se contratarán 5.500 agentes de policía adicionales.

El ministro de Policía del país y la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica tienen ahora la tarea de elaborar un plan para el despliegue de las fuerzas de seguridad con el fin de abordar la violencia de pandillas y la minería ilegal.

La investigación del gobierno sobre la criminalidad, la injerencia política y la corrupción en el sistema de justicia penal del país, que comenzó a celebrar audiencias en septiembre de 2025, ha escuchado a varios testigos sobre abusos de poder y corrupción policial.

Ramaphosa ordenó la creación de la comisión después de la enorme indignación pública que provocó la acusación de un alto funcionario policial, quien afirmó que las redes criminales se habían infiltrado en la policía y el sistema de justicia de Sudáfrica.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter