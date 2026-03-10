Presidente de Polonia rechaza firmar ley sobre préstamos de la UE para defensa

El presidente polaco Karol Nawrocki en una cumbre en Tallinn, Estonia, el 10 de octubre del 2025. (AP foto/Sergei Gritse) AP

En su lugar, el presidente propuso un proyecto de ley alternativo que sugiere recursos nacionales que podrían utilizarse en vez de préstamos europeos para pagar nuevas inversiones en defensa.

Sucesivos gobiernos polacos han incrementado el gasto en defensa desde la invasión rusa de Ucrania. Pero mientras el gobierno liberal encabezado por Donald Tusk está dispuesto a coordinar esfuerzos con la Unión Europea, el presidente nacionalista se ha mostrado más euroescéptico y ha mantenido una relación más cordial con la administración Trump.

Desde que asumió el cargo el año pasado, Nawrocki se ha posicionado como uno de los principales opositores del influyente primer ministro, vetando repetidamente leyes propuestas por el Ejecutivo.

Según la oficina de Nawrocki, el presidente aún tiene hasta el 20 de marzo para decidir si finalmente vetará la ley del gobierno sobre el préstamo de defensa de la Unión Europea.

Polonia estaba llamada a ser el mayor beneficiario del programa de préstamos de la Unión Europea por 150.000 millones de euros, denominado SAFE, o Acción de Seguridad para Europa, destinado a reforzar la preparación defensiva europea en un periodo en el que Estados Unidos ha ido reduciendo su papel en la seguridad del continente.

Para acceder a los fondos, el gobierno liberal polaco preparó una lista de 139 proyectos que pretende financiar con el dinero, 30 de los cuales están dedicados a reforzar las fronteras orientales del país. Prometió que el 80% del dinero se destinará a la industria nacional.

Sin embargo, Nawrocki y el principal partido de la oposición que lo respalda, el conservador Ley y Justicia, o PiS, han sido críticos con la participación de Polonia en SAFE. Sostienen que el dinero viene con condiciones de la Unión Europea, lo que hace a Polonia más dependiente de Alemania, y fomenta compras a fabricantes europeos en detrimento de productores de Estados Unidos.

“La independencia polaca no tiene precio”, declaró el líder del PiS, Jarosław Kaczyński, el mes pasado. “Lo que nos proponen es una Polonia bajo la bota alemana, y estamos rechazando esa bota alemana”.

Estados Unidos también ha criticado abiertamente SAFE.

“Estados Unidos ha expresado preocupaciones sobre cómo las iniciativas de defensa de la Unión Europea, como Acción de Seguridad para Europa (SAFE) y el Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP), restringen el acceso al mercado para las empresas estadounidenses”, escribieron Andrew Puzder, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, y Matthew Whitaker, embajador de Estados Unidos ante la OTAN, en un artículo de opinión publicado en febrero por POLITICO Europe.

Ambos señalaron que esos programas europeos “socavan la defensa colectiva” al limitar la competencia, frenar la innovación y privar a las empresas de Estados Unidos de los pedidos necesarios.

“No puedo entender cómo, en una situación con conflictos globales y una guerra en nuestra frontera, alguien puede pensar en bloquear cosas como SAFE, esos miles de millones para el ejército polaco y la industria armamentística”, indicó Tusk al referirse a la resistencia de Nawrocki a SAFE. “Pero por más llamativo que sea, sin duda prepararemos un plan B”.

El gobierno polaco había dicho anteriormente que aún podría aprovechar SAFE en caso de un veto de Nawrocki, aunque bajo condiciones más restrictivas.

