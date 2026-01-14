americateve

Presidente de Perú responderá ante el Congreso por cita no registrada con empresario chino

LIMA (AP) — El presidente peruano José Jerí anunció el miércoles que responderá a una investigación preliminar del Parlamento sobre su reunión con un empresario chino contratista con el Estado que no fue registrada en su agenda, como es obligatorio por ley.

“Eso será esclarecido en su momento cuando haga los descargos”, dijo Jerí a periodistas tras una actividad pública luego de que la víspera la Comisión de Fiscalización del Congreso le envió una carta en la que le pidió que informe los temas que se trataron en la reunión, quiénes asistieron, la razón por la que la cita no se registró y si la embajada de China en Perú tenía conocimiento de la cita.

El domingo la televisora local Latina difundió un reportaje sobre la reunión del mandatario con el empresario Yang Zhihua, realizada la noche del 26 de diciembre en un restaurante limeño de comida china. Latina difundió fotografías del mandatario, quien llegó con ropa deportiva y una sudadera cuya capucha le cubría la cabeza.

Jerí indicó el miércoles que conoce a Yang “hace mucho tiempo por las actividades de la embajada China". Lo llamó amistosamente “Johnny”, el nombre con el cual el empresario es conocido en Perú.

Jerí dijo el lunes a la prensa que en la reunión habló con Yang Zhihua sobre su participación en el Día de la Confraternidad Peruano–China, que se celebrará por segunda vez el 1 de febrero, para fortalecer los vínculos con el principal socio comercial de Perú por más de una década.

El miércoles el mandatario comentó que él no convocó la reunión. Tampoco dijo quién fue el que organizó la cita y qué actividades adicionales realizó. “Yo fui a hacer otras actividades privadas... pero eso será esclarecido en su momento cuando haga los descargos con documentos”, dijo.

Los periodistas le preguntaron si funcionarios de la embajada de China en Perú sabían de la cita, pero Jerí no respondió. “Al margen de que si estaban enterados o no, ellos perfectamente saben todas las acciones que se han desempeñado con ellos” porque son parte del programa del 1 de febrero, indicó.

La embajada de China en Perú no ha emitido comentarios al momento.

En el pasado otros presidentes, incluido Pedro Castillo (2021-2022), fueron criticados e investigados por el Congreso por realizar actividades que no estaban publicadas en la agenda oficial presidencial.

“Admito el error de que no fue en una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente”, dijo Jerí. “Acá tienen a un presidente que es distinto a los anteriores presidentes... no tengo nada que temer”, comentó.

Yang Zhihua es gerente de una empresa que en 2023 recibió una concesión para construir una hidroeléctrica en una zona de los Andes cercana a otra desde donde una minera exporta cobre a China. También viajó junto a una delegación peruana que acompañó en 2024 a la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en una visita oficial a China.

El empresario chino, presidente de la Asociación de los Descendientes de la Provincia de Fujian, no ha realizado declaraciones hasta el momento.

FUENTE: AP

