Presidente de Perú busca aclarar en el Congreso citas con empresarios chinos que han generado crisis

El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

La situación se produce en un país sudamericano que ha estado sumergido en una larga crisis política que ha sumado siete presidentes desde 2016 y que está próximo a celebrar comicios generales. La nación andina también afronta el descontento de sus ciudadanos por el alza de la criminalidad.

El martes en una entrevista con la televisora América, Jerí abordó las cuestionadas reuniones y aseguró que no hizo “nada ilícito”, ni trató asuntos del país con los empresarios. Señaló que existe un “ánimo desestabilizador” para sacarlo del poder con el objetivo de “intervenir” en las próximas elecciones del 12 de abril.

Precisó que, entre fines de diciembre e inicios de enero, se reunió en un restaurante y luego en una tienda mayorista con el empresario Yang Zhihua, de 53 años, porque quería comer comida china y comprar caramelos, respectivamente. Su asistencia al restaurante, la noche del 26 de diciembre, cubriendo su cabeza con una capucha y llevando un bolso, despertó sospechas de la oposición sobre posibles actos irregulares.

Yang, a quien Jerí llama “Johnny”, es propietario del restaurante de comida china y de la tienda, pero además se adjudicó en 2023 una concesión para construir una hidroeléctrica en los Andes que aún no ha entregado. El mandatario también indicó que no sabía los antecedentes de otro empresario chino, Ji Wu Xiaodong, quien ingresó a palacio de gobierno tres veces, pese a tener arresto domiciliario y no poder abandonar su casa por estar investigado por su vinculación a una organización criminal de tráfico de madera en la Amazonía.

Jerí afirmó que en las reuniones se coordinó sobre las actividades del Día de la Confraternidad Peruano–China, que se celebrará el 1 de febrero. China es el primer socio comercial de Perú por más de una década.

Agregó que Ji Wu Xiaodong también estuvo presente durante su presencia en el restaurante chino sirviendo la comida y que luego en sus tres ingresos al palacio de gobierno no le realizó ningún pedido porque “no habla mucho español”.

Sin embargo, Ji Wu Xiaodong está registrado como traductor de chino a español, según el sitio de internet del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más temprano, dos grupos de congresistas presentaron por separado ante el Parlamento dos pedidos para remover a Jerí de la presidencia interina luego que llegó al poder el 10 de octubre por línea de sucesión presidencial en reemplazo de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), quien no tenía vicepresidente. El parlamento, conformado por 130 parlamentarios, está en receso y comenzará su nueva legislatura en marzo, pero podría realizar una sesión especial para debatir una posible remoción de Jerí en caso se junten 43 firmas de congresistas o si el actual presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, del partido Fuerza Popular, decide convocar a una reunión extraordinaria. El lunes, la fiscalía general anunció que inició una investigación preliminar contra el presidente Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. FUENTE: AP