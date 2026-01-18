americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Perú admite “error” y pide disculpas por cita con empresario contratista del Estado

LIMA (AP) — El presidente interino de Perú, José Jerí, pidió disculpas el domingo en un mensaje público por haber acudido a una cita clandestina con un empresario chino, contratista del Estado, lo que calificó como un “error”, y dijo estar presto a colaborar con las instancias de investigación para que el caso se aclare.

Jerí ha sido blanco de críticas luego de que un medio local difundiera imágenes sobre su ingreso, cubierto con una capucha, a un restaurante propiedad del ciudadano Zhihua Yang, a finales de diciembre, en compañía del ministro del Interior, Vicente Tiburcio y uno de sus escoltas.

En una declaración publicada en la cuenta de X de la presidencia, Jerí admitió lo que calificó como un “error” y pidió “disculpas” al pueblo peruano por haber ingresado “encapuchado” al restaurante y que esto “haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”.

El mandatario aclaró que el 26 de diciembre, durante el feriado por las fiestas de Navidad, tras conversar con sus acompañantes, “los invité a cenar en el chifa del señor Jhony” -como es conocido Yang en Perú-. Acotó que lo conoce de tiempo atrás por actividades culturales y que visita ocasionalmente su restaurante.

“Quiero ser sumamente enfático”, dijo Jerí y resaltó que su presencia en el restaurante “no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza”. También descartó que el empresario chino haya solicitado algún apoyo o intercesión por él o terceras personas.

Yang es gerente de la empresa hidroeléctrica América SAC que, en 2023, durante la administración de la destituida Dina Boluarte, obtuvo la concesión para construir el proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, en Apurimac, al sur del país andino. La concesión vence en 2026 y no ha presentado avances relevantes.

Jerí reiteró que “en la instancia que se me cite colaboraré”, para el esclarecimiento de los hechos.

Otros expresidentes como Pedro Castillo (2021-2022), han sido investigados en el pasado por el Congreso por realizar actividades que no estaban publicadas en la agenda oficial presidencial.

El empresario chino, presidente de la Asociación de los Descendientes de la Provincia de Fujian -en el sureste de China-, no ha realizado declaraciones hasta el momento. Tampoco la embajada de China en Perú se ha pronunciado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Régimen cubano activa el Estado de Guerra
ULTIMA HORA

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter