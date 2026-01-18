Presidente de Perú admite “error” y pide disculpas por cita con empresario contratista del Estado

Compartir en:









Jerí ha sido blanco de críticas luego de que un medio local difundiera imágenes sobre su ingreso, cubierto con una capucha, a un restaurante propiedad del ciudadano Zhihua Yang, a finales de diciembre, en compañía del ministro del Interior, Vicente Tiburcio y uno de sus escoltas.

El encuentro no estuvo registrado en su agenda oficial, lo cual es obligatorio y por lo cual el Congreso anunció una investigación preliminar a través de una comisión de Fiscalización.

En una declaración publicada en la cuenta de X de la presidencia, Jerí admitió lo que calificó como un “error” y pidió “disculpas” al pueblo peruano por haber ingresado “encapuchado” al restaurante y que esto “haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”.

El mandatario aclaró que el 26 de diciembre, durante el feriado por las fiestas de Navidad, tras conversar con sus acompañantes, “los invité a cenar en el chifa del señor Jhony” -como es conocido Yang en Perú-. Acotó que lo conoce de tiempo atrás por actividades culturales y que visita ocasionalmente su restaurante.

“Quiero ser sumamente enfático”, dijo Jerí y resaltó que su presencia en el restaurante “no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza”. También descartó que el empresario chino haya solicitado algún apoyo o intercesión por él o terceras personas.

Yang es gerente de la empresa hidroeléctrica América SAC que, en 2023, durante la administración de la destituida Dina Boluarte, obtuvo la concesión para construir el proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, en Apurimac, al sur del país andino. La concesión vence en 2026 y no ha presentado avances relevantes.

Jerí reiteró que “en la instancia que se me cite colaboraré”, para el esclarecimiento de los hechos. Otros expresidentes como Pedro Castillo (2021-2022), han sido investigados en el pasado por el Congreso por realizar actividades que no estaban publicadas en la agenda oficial presidencial. El empresario chino, presidente de la Asociación de los Descendientes de la Provincia de Fujian -en el sureste de China-, no ha realizado declaraciones hasta el momento. Tampoco la embajada de China en Perú se ha pronunciado. FUENTE: AP