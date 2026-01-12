Presidente de Perú admite cita con empresario chino que no fue registrada en actividades oficiales

Compartir en:









La televisora local Latina mostró la víspera imágenes del 26 de diciembre donde se observa el auto presidencial y a Jerí, vestido con ropa deportiva y una sudadera cuya capucha le cubre la cabeza, entrando a un restaurante donde se reunió con Yang Zhihua, un empresario cercano al gobierno de su antecesora, la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

En el pasado otros presidentes, incluido Pedro Castillo (2021-2022), fueron criticados e investigados por el Congreso por realizar actividades que no estaban publicadas en la agenda oficial presidencial.

La congresista opositora Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, dijo en sus redes sociales que “todas las actividades presidenciales se registran y deben ser puestas de forma pública” y que este “hecho flagrante” parece “no importarle” a las bancadas que lo apoyan (al presidente Jerí).

Jerí confirmó a la prensa que ese 26 de diciembre por la noche asistió a cenar a un restaurante de comida china con Yang Zhihua y hablaron sobre su participación en el Día de la Confraternidad Peruano–China, que se celebrará por segunda vez el próximo 1 de febrero, para fortalecer los vínculos con el principal socio comercial de Perú por más de una década.

“No hay nada irregular, no hay nada indebido, pero voy a reflexionar sobre ello y sí, es cierto que las cosas buenas que uno pueda hacer pueden tornarse a nivel de percepción malas, y eso es un mea culpa que tengo que hacer”, indicó Jerí durante una actividad pública.

Yang Zhihua es gerente de una empresa que en 2023 recibió una concesión para construir una hidroeléctrica en una zona de los Andes cercana a otra desde donde una minera exporta cobre a China. También viajó junto a una delegación peruana que acompañó en 2024 a la entonces presidenta Boluarte en una visita oficial a China.

El empresario chino, presidente de la Asociación de los Descendientes de la Provincia de Fujian, no ha realizado declaraciones durante la jornada. FUENTE: AP