Presidente de Panamá expresa gran expectativa por reunión de Trump con líderes latinoamericanos

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el jueves que tiene una amplia expectativa de la reunión que sostendrá junto a otros 11 mandatarios de Latinoamérica y el Caribe el fin de semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y destacó que la agenda dependería de “la importancia que para los Estados Unidos tenga cada país”.

ARCHIVO - El presidente panameño, José Raúl Mulino, se ajusta las gafas durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Panamá, el jueves 18 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)
En ese aspecto, Panamá juega un rol importante porque es el único país que tiene un canal interoceánico, afirmó Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

La invitación de Mulino a ese encuentro generó cierta expectativa en Panamá, a raíz de las amenazas y reclamos expresados por Trump respecto al canal, incluso poco antes de asumir su segundo mandato. El republicano aseguró que el canal cobraba tarifas exorbitantes a las naves de Estados Unidos, que los chinos controlaban la vía y amenazó con la posibilidad de retomar su operación.

Panamá ocupó recientemente los dos puertos en ambas entradas del canal después que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión del Estado con un consorcio de Hong Kong, un asunto que quedó en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El gobierno de Trump ha señalado que busca terminar con lo que considera la influencia china en el canal marítimo comercial, el cual construyó y operó Estados Unidos entre 1914-1999. Mulino ha reiterado que la vía es administrada plenamente por los panameños, en tanto que su gobierno ha intensificado su colaboración con Washington en asuntos de seguridad.

Mulino señaló que entre los temas que podrían surgir durante el encuentro del sábado están la democracia, la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la seguridad regional. El encuentro está previsto para el sábado en Miami, Florida.

Según el mandatario panameño, quien viajará a Miami el viernes, el formato de la cita sería distinto al de las cumbres tradicionales. Agregó que no existe una agenda formal ni una plenaria con intervenciones individuales de los jefes de Estado.

En la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrecerá un cóctel para los mandatarios y otros invitados del gobierno estadounidense, señaló. El presidente también mencionó la posibilidad de reuniones bilaterales entre ministros y autoridades de ambos gobiernos, aunque aclaró que aún no están confirmadas.

Trump convocó a presidentes de la región latinoamericana y el Caribe en lo que será el primer encuentro de este tipo desde que asumió para un segundo mandato. En la cumbre de aliados del llamado “Escudo de las Américas” se buscará “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

FUENTE: AP

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

