Presidente Noboa afirma que es inminente acuerdo comercial de Ecuador con EEUU

El acuerdo “se va a firmar en unos días para eliminar aranceles (adicionales) en el 50% de las exportaciones”, con lo cual se abrirán las puertas para la negociación de un tratado de libre comercio con ese país, señaló el mandatario en declaraciones a una estación de radio local.

Ecuador, a diferencia de otros países de la región —ente ellos sus vecinos Perú y Colombia— no cuenta con un tratado de libre comercio con esa nación por lo que el gobierno marca este paso como un hito en las relaciones bilaterales comerciales.

Estados Unidos informó días atrás, a través de su Oficina de Representación Comercial (USTR por sus siglas en inglés), la conclusión de las negociaciones con Ecuador para el acuerdo, cuya “pronta entrada en vigor ayudará a ampliar y diversificar el comercio y la inversión bilaterales, para el beneficio mutuo de ambos países y sus pueblos”.

Aunque la liberación del pago de aranceles cobijará a la mitad de las exportaciones ecuatorianas, el otro 50% mantendría la sobretasa del 15% que impuso la administración Trump a varios países en 2025 , entre ellos un producto estrella como el camarón.

El ministro de Producción y Comercio Exterior ecuatoriano, Luis Jaramillo, aseguró el viernes en su cuenta de X que el convenio incluye mecanismos de diálogo para “su reducción progresiva”, pero en ello influirá la reducción del déficit comercial y el respeto a las reglas de libre competencia.

“Acciones que puedan interpretarse como subsidios o apoyos específicos podrían activar investigaciones antidumping (aranceles) o compensatorias por parte de Estados Unidos”, alertó el ministro Jaramillo. “El país no puede arriesgar los beneficios alcanzados”, advirtió.

Según el ministro, al cierre del año pasado la balanza deficitaria reclamada por Estados Unidos se redujo de 973 millones de dólares a 468 millones de dólares, con lo cual se van “cerrando brechas históricas en nuestra relación comercial”.

Sobre la exclusión en este primer acuerdo de productos como el camarón, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld afirmó en una entrevista con radio Centro que “es un rubo importante, pero no podemos cometer errores de antes que, porque no entra uno, no querer firmar”.

Entre los productos beneficiados estarán las flores, el banano, el atún en algunas modalidades, otros productos agrícolas y también minerales como cobre y plata, destacó la canciller.

