Presidente de la federación de fútbol de Irán dice que está en duda ir al Mundial en EE.UU.

El presidente de la federación de fútbol de Irán afirma que no sabe si la selección nacional podrá disputar partidos del Mundial en Estados Unidos tras el sorpresivo bombardeo de Estados Unidos e Israel contra su país.

Personas observan desde una azotea mientras una columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, Irán, el domingo 1 de marzo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)
Personas observan desde una azotea mientras una columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, Irán, el domingo 1 de marzo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) AP

“Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, dijo Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3, mientras Irán e Israel intercambiaban ataques como parte de una guerra en expansión provocada por el bombardeo.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán continuaron un segundo día el domingo después de que la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, sumiera el futuro de la República Islámica en la incertidumbre y aumentara el riesgo de inestabilidad regional.

Irán quedó encuadrado en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles —donde se enfrenta a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente— antes de medirse con Egipto en Seattle el 26 de junio.

Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump.

La FIFA no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press sobre la situación actual respecto a la participación de Irán en el Mundial.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

