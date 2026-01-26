americateve

Presidente de la federación española de fútbol dice que España albergará la final del Mundial 2030

MADRID (AP) — España albergará la final del Mundial 2030, afirmó el lunes el presidente de la federación española de fútbol.

Kylian Mbappé, del Real Madrid, celebra con Vinicius Junior el primer gol de su equipo en el partido de fútbol de la primera fase de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, el martes 20 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/Jose Breton)
Kylian Mbappé, del Real Madrid, celebra con Vinicius Junior el primer gol de su equipo en el partido de fútbol de la primera fase de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, el martes 20 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/Jose Breton) AP

La FIFA aún no ha anunciado dónde planea llevar a cabo el partido decisivo de un torneo que será coorganizado por España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, Rafael Louzán dijo a los periodistas en un evento mediático que el partido por el título se jugará en España, aunque no especificó en qué ciudad o estadio se llevará a cabo.

"España liderará el Mundial y la final se celebrará aquí", afirmó Louzán el lunes sin dar más detalles.

El recientemente renovado Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid ha sido durante mucho tiempo promocionado por los medios españoles como el lugar para la final, pero recientemente ha habido informes de que Marruecos podría terminar albergando el partido.

Marruecos esperaba que la final se disputara en el Estadio Hassan II, actualmente en construcción, que se convertirá en el estadio de fútbol más grande del mundo con una capacidad de 115.000 personas tras su finalización prevista para 2028. Sin embargo, una caótica final de la Copa Africana de Naciones este mes dejó una mala impresión sobre Marruecos y podría haberle costado al país la oportunidad de organizar la final del La Copa del Mundo.

Barcelona también renovó su estadio Camp Nou y podría postularse para la final.

El Mundial 2030 también verá a los países latinoamericanos Uruguay, Argentina y Paraguay albergar cada uno un partido como parte de la celebración del centenario del torneo.

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

