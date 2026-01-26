Presidente de la federación española de fútbol dice que España albergará la final del Mundial 2030

Compartir en:









La FIFA aún no ha anunciado dónde planea llevar a cabo el partido decisivo de un torneo que será coorganizado por España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, Rafael Louzán dijo a los periodistas en un evento mediático que el partido por el título se jugará en España, aunque no especificó en qué ciudad o estadio se llevará a cabo.

"España liderará el Mundial y la final se celebrará aquí", afirmó Louzán el lunes sin dar más detalles.

El recientemente renovado Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid ha sido durante mucho tiempo promocionado por los medios españoles como el lugar para la final, pero recientemente ha habido informes de que Marruecos podría terminar albergando el partido.

Marruecos esperaba que la final se disputara en el Estadio Hassan II, actualmente en construcción, que se convertirá en el estadio de fútbol más grande del mundo con una capacidad de 115.000 personas tras su finalización prevista para 2028. Sin embargo, una caótica final de la Copa Africana de Naciones este mes dejó una mala impresión sobre Marruecos y podría haberle costado al país la oportunidad de organizar la final del La Copa del Mundo.

Barcelona también renovó su estadio Camp Nou y podría postularse para la final.

El Mundial 2030 también verá a los países latinoamericanos Uruguay, Argentina y Paraguay albergar cada uno un partido como parte de la celebración del centenario del torneo.

