Presidente interno de Perú nombra a exministra de economía como jefa de gabinete

Balcázar, un legislador de 83 años que llegó al poder propuesto por el partido marxista Perú Libre y tras la destitución de José Jerí, nombró de forma sorpresiva a Denisse Miralles, como la jefa de su gabinete. El lunes había asegurado de Soto iba a ser su primer ministro para “garantizar el modelo económico” amigable con el mercado y para que el siguiente gobierno, que empezará en julio, no tenga “sobresaltos económicos”.

Miralles se convirtió en jefa de gabinete tras ejercer el cargo de ministra de Economía desde octubre durante el breve periodo de gobierno de Jerí (2025-2026).

El Consejo Fiscal —una comisión autónoma que vigila las finanzas públicas— alertó en enero que el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Miralles, no frenó 26 leyes impulsadas por el Parlamento que provocan mayor gasto al tesoro público. Sólo diez de estas leyes costarán anualmente 401 millones de dólares más al país, según el Consejo.

Por otro lado, Balcázar ratificó al canciller Hugo de Zela, en el cargo desde el 10 de octubre. De Zela dijo hace una semana que la relación de Perú con China es comercial y de inversiones, mientras que con Estados Unidos tiene carácter estratégico en temas de seguridad y defensa.

El presidente interino también ratificó a otros cinco ministros del anterior gabinete de Jerí, pero cambió a 12, incluida la cartera del Interior, que es clave en la lucha contra el incremento de los asesinatos y extorsiones.

Tras las juramentaciones, el gobierno de Balcázar indicó en un comunicado que el gabinete ha sido conformado “bajo criterios técnicos” y que el país requiere “firmeza en la conducción económica, una lucha frontal contra el crimen organizado y la preservación de la estabilidad”.

Balcázar está enjuiciado por los presuntos delitos de difamación y apropiación ilícita en medio de disputas con un colegio de abogados de la región Lambayeque. Su defensa niega las imputaciones. El nuevo mandatario también ha sido criticado por grupos defensores de derechos humanos por declaraciones que realizó en el Congreso en 2023 en medio de un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil en Perú y por indicar que “las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”. Balcázar gobernará hasta el 28 de julio cuando entregará el poder a quien gane las elecciones presidenciales que se realizarán el 12 de abril. FUENTE: AP