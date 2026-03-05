americateve

Presidente de Guatemala denuncia "presiones externas" a diputados para elegir a magistrado

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo llamó el jueves a los diputados al Congreso, que tienen previsto elegir a magistrados constitucionales, a que lo hagan libremente y sin “presiones externas”.

“En nombre de la unidad nacional que represento, hago un llamado a los diputados del Congreso sean fieles al mandato del pueblo que es el soberano, voten con conciencia, libertad, sentido de dignidad, rechacen coacciones de cualquier índole y proveniencia, voten para formar una nueva CC (Corte de Constitucionalidad) que sea íntegra y que vele por la dignidad de toda Guatemala”, dijo Arévalo en un mensaje a la prensa desde el Palacio Nacional.

La declaración del presidente se produjo luego de información de que la embajada estadounidense en Guatemala estaría pidiendo votos a favor del actual magistrado Roberto Molina Barreto, quien contaría con el apoyo de una parte del sector empresarial y la oposición.

Molina Barreto ha sido cuestionado por favorecer con sus fallos —que son públicos— a narcotraficantes y pandilleros y por anular en 2013 la condena a 80 años de prisión por genocidio al exdictador José Efraín Ríos Montt.

El Congreso tiene previsto discutir el jueves la elección de un magistrado titular y un suplente para la CC.

Varias organizaciones civiles se han sumado al rechazo a la elección de Molina Barreto y de otros magistrados que actualmente ejercen el cargo y han llamado a protestas.

José Santos, autoridad indígena, dijo a periodistas a las afueras del Congreso que presentaron una carta al Legislativo para pedir que no se reelija a Molina Barreto. “Ha hecho mucho daño con sus fallos jurídicos”, dijo.

En redes sociales el diputado Luis Aguirre dijo que “no me voy a dejar intimidar por llamadas ni por reuniones en apartamentos, con supuestos y sé quién soy y voy a defender la soberanía de Guatemala”. Otros han anticipado que votarán por el magistrado.

La CC es el tribunal de última instancia y sus decisiones son inapelables. No tiene un mecanismo de control.

Según la Constitución, los candidatos a integrarla deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema, del Congreso, de la USAC y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.

FUENTE: AP

