americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Guatemala declara estado de prevención en dos municipios del país tras violencia

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el domingo que declaró estado de prevención en dos municipios del departamento de Sololá, al occidente del país, luego de que el sábado hombres armados atacaron un destacamento militar, una estación policial, cortando carreteras y secuestrando buses, lo que dejó al menos cinco muertos.

Se trata del primer estado de prevención declarado desde el inicio del gobierno de Arévalo en 2024, el cual tendrá una duración de 15 días y se aplicará en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá.

“Estamos en un momento crítico para el departamento de Sololá y la seguridad en el territorio nacional”, dijo Arévalo en compañía del ministro de Gobernación, Marco Villeda, y José Giovanni Martínez Milán, jefe del Estado Mayor en funciones de ministro de Defensa.

Arévalo narró lo sucedido y explicó que esta vez el conflicto no se dio entre ambos municipios que mantienen rencillas por varias décadas debido a que comparten yacimientos de agua y caminos vecinales que ambos reclaman como propios y que han generado decenas de muertos por las disputas, sino que fue un ataque directo.

“En este caso no hubo ataque entre las comunidades, se trata de un ataque contra el destacamento militar, de manera intencional y específica”, acotó Arévalo y agregó que el ataque inició a las 8:00 de la mañana del sábado y se prologó hasta las 7:00 de la noche y que la intención de grupos o estructuras criminales, que se infiltraron en la zona, es que la seguridad se retire del lugar pero que su gobierno reforzará dicha seguridad.

Los incidentes habrían iniciado el pasado jueves cuando hombres armados también atacaron el destacamento dejando entonces cuatro personas heridas.

El presidente mostró videos y fotografías de los hechos del sábado donde hombres armados, algunos vestidos con ropas camuflajeadas o militares, cascos, chalecos antibalas y armas de grueso calibre, disparan o se resguardan a pocos metros de una carretera principal y transitada.

Arévalo dijo que se trata de “grupos que tienen acceso a armamento de alto poder, hay una fotografía donde se puede ver la presencia de un RPG7 un misil anti blindados que es armamento sofisticado y no es usado para cometer robos en la esquina”.

Señaló que las estructuras del crimen que pretenden hacerse del control de lugar estarían vinculadas a extorsiones y narcotráfico y que ponen en riesgo a las comunidades.

El estado de prevención limita, entre otras cosas, el derecho de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas, espectáculos. Permite disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública sin autorización.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter