Presidente de Guatemala declara estado de prevención en dos municipios del país tras violencia

Se trata del primer estado de prevención declarado desde el inicio del gobierno de Arévalo en 2024, el cual tendrá una duración de 15 días y se aplicará en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá.

“Estamos en un momento crítico para el departamento de Sololá y la seguridad en el territorio nacional”, dijo Arévalo en compañía del ministro de Gobernación, Marco Villeda, y José Giovanni Martínez Milán, jefe del Estado Mayor en funciones de ministro de Defensa.

Arévalo narró lo sucedido y explicó que esta vez el conflicto no se dio entre ambos municipios que mantienen rencillas por varias décadas debido a que comparten yacimientos de agua y caminos vecinales que ambos reclaman como propios y que han generado decenas de muertos por las disputas, sino que fue un ataque directo.

“En este caso no hubo ataque entre las comunidades, se trata de un ataque contra el destacamento militar, de manera intencional y específica”, acotó Arévalo y agregó que el ataque inició a las 8:00 de la mañana del sábado y se prologó hasta las 7:00 de la noche y que la intención de grupos o estructuras criminales, que se infiltraron en la zona, es que la seguridad se retire del lugar pero que su gobierno reforzará dicha seguridad.

Los incidentes habrían iniciado el pasado jueves cuando hombres armados también atacaron el destacamento dejando entonces cuatro personas heridas.

El presidente mostró videos y fotografías de los hechos del sábado donde hombres armados, algunos vestidos con ropas camuflajeadas o militares, cascos, chalecos antibalas y armas de grueso calibre, disparan o se resguardan a pocos metros de una carretera principal y transitada.

Arévalo dijo que se trata de “grupos que tienen acceso a armamento de alto poder, hay una fotografía donde se puede ver la presencia de un RPG7 un misil anti blindados que es armamento sofisticado y no es usado para cometer robos en la esquina”. Señaló que las estructuras del crimen que pretenden hacerse del control de lugar estarían vinculadas a extorsiones y narcotráfico y que ponen en riesgo a las comunidades. El estado de prevención limita, entre otras cosas, el derecho de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas, espectáculos. Permite disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública sin autorización. FUENTE: AP