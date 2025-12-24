americateve

Presidente de Fenerbahce detenido en Estambul por investigación de drogas

ANKARA, Turquía (AP) — El presidente del Fenerbahce, uno de los clubes deportivos más importantes de Turquía, fue detenido en Estambul el miércoles como parte de una investigación de drogas que ha involucrado a figuras prominentes del entretenimiento y los medios, informó la prensa estatal.

Aficionados del Fenerbahce celebran la victoria de su equipo contra el AEK, en el estadio AEK Arena de Lárnaca, Chipre, el 13 de octubre de 2022. (Foto AP/Petros Karadjias, Archivo)
Sadettin Saran, ciudadano de Turquía y Estados Unidos, fue detenido solo unas horas después de que pruebas forenses detectaron rastros de narcóticos en muestras de su cabello, según el medio estatal TRT.

La semana pasada fue citado para testificar ante los fiscales y fue enviado a una instalación médica forense para proporcionar muestras de cabello y sangre.

Desde principios de diciembre, más de una docena de personas han sido detenidas como parte de una investigación supervisada por la Fiscalía General de Estambul.

Entre ellos se encuentran presentadores de televisión, periodistas, cantantes, actores y personalidades de las redes sociales. Enfrentan cargos que van desde la producción y tráfico de drogas hasta la facilitación de la prostitución. Muchos se han sometido a pruebas de sangre y cabello para detectar el uso de narcóticos.

Saran, nacido en Denver y elegido presidente del Fenerbahce en septiembre, fue interrogado la semana pasada bajo sospecha de suministrar y facilitar el uso de sustancias narcóticas.

Fenerbahce emitió un comunicado expresando su apoyo a Saran y asegurando a los aficionados que las operaciones del club continuarían sin interrupciones.

“Tenemos plena confianza en que nuestro presidente superará este proceso con el mismo sentido común y fortaleza que siempre ha demostrado”, dijo el club en X. “Nuestro presidente, el Sr. Sadettin Saran, dejará atrás estos días y continuará trabajando con determinación por nuestro club”.

Más temprano el miércoles, Saran emitió un comunicado rechazando el resultado de la prueba, insistiendo en que nunca había usado la droga en cuestión y comprometiéndose a solicitar formalmente un nuevo examen.

Con sede en Estambul, Fenerbahce es una de las franquicias deportivas más populares y exitosas de Turquía. El expresidente del club, Aziz Yildirim, pasó más de un año en la cárcel en 2012 por cargos de arreglo de partidos, antes de ser absuelto cuando un nuevo juicio determinó que el caso anterior estuvo influenciado por jueces, fiscales y oficiales de policía corruptos.

El club también se ha visto envuelto en una investigación separada sobre apuestas ilegales y arreglo de partidos en el fútbol turco. Fenerbahce también tiene equipos que compiten en baloncesto, voleibol, atletismo y natación, entre otros deportes.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

