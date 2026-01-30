americateve

Presidente electo chileno visita El Salvador para conocer megacárcel; hablar de seguridad con Bukele

SAN SALVADOR (AP) — El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó el viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel donde están recluidos los pandilleros más peligrosos del país centroamericano, previo a un encuentro con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele para abordar asuntos de seguridad.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorre el Centro de Detención Contra el Terrorismo (CECOT) en Tecololuca, El Salvador, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorre el Centro de Detención Contra el Terrorismo (CECOT) en Tecololuca, El Salvador, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)

Kast publicó en su cuenta de la red social X una fotografía a bordo de un helicóptero y dijo que junto a la ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, partiendo rumbo al CECOT. "Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.

Kast, acompañado también del ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, fue recibido en el CECOT por los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el de la Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monroy.

Casa Presidencial de El Salvador informó que “el nuevo gobierno chileno busca conocer de primera mano nuestro modelo de seguridad y evaluar la adaptación y aplicación a la realidad que vive Chile. Estamos listos para trabajar de la mano con nuestros hermanos chilenos”.

En breves declaraciones a la prensa al ingresar a la megaprisión, Kast dijo que “para Chile es muy importante conocer el sistema penitenciario, este es un sistema penitenciario que se inserta dentro de un gran sistema judicial y de seguridad que permite que las personas que han tenido compromiso delictual serio y grave, que han sido miembros de pandillas criminales, que han asesinado, torturado y violentado a las familias estén en un régimen de aislamiento total”.

Agregó que el sistema carcelario de El Salvador es distinto al chileno pero “nosotros queremos estudiar y conocer, no necesariamente replicar de la misma manera".

Kast y su comitiva sostuvieron una reunión con el gabinete de Seguridad salvadoreño para luego recorrer uno de los pabellones de la cárcel y observar las condiciones en que están recluidos los pandilleros más peligrosos. Después Kast sostendrá una reunión privada con el presidente Bukele en Casa Presidencial y, antes de concluir su visita, acompañará al líder salvadoreño a la inauguración de un centro escolar en la periferia de la capital del país.

Bukele ordenó la construcción de la megacárcel mientras emprendía su campaña contra las pandillas en marzo de 2022. Se inauguró un año después en la localidad de Tecoluca, a unos 72 kilómetros (45 millas) al este de la capital salvadoreña. Tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos y consta de ocho pabellones extensos. Sus celdas alojan a entre 65 y 70 prisioneros cada una. No reciben visitas y no hay programas que los preparen para volver a la sociedad después de sus condenas, ni talleres, ni programas educativos. Nunca se les permite salir al exterior.

FUENTE: AP

