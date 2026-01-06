Presidente electo de Chile llega a Perú para dialogar con Jerí sobre migrantes de Venezuela

Compartir en:









Jerí comentó horas antes que entre los asuntos a tratar con el derechista Kast se encuentra "el tema de un posible corredor humanitario que tenemos que habilitar Chile, Perú y Ecuador, para que puedan volver satisfactoriamente a Venezuela”. No dio más detalles.

Se trata del tercer viaje de Kast a un país de la región — antes ha visitado Argentina y Ecuador — luego de ganar los comicios del pasado 14 de diciembre. Es, sin embargo, su primera gira desde que Estados Unidos atacó Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro.

“Queremos que se regularice, que se ordene el tema de la migración en los directos países, sobre todo en Chile, un país no puede tener más de 300.000 personas de manera irregular”, señaló Kast a la prensa chilena antes de iniciar su viaje.

Durante su campaña, Kast prometió una política de mano dura contra la inmigración irregular —sobre todo de venezolanos— y aseguró que una vez que asuma el cargo, el 11 de marzo, expulsará del país a todas las personas que no tengan sus documentos en regla.

Decenas de migrantes venezolanos intentaron ingresar a Perú desde Chile en noviembre pasado, pero fueron repelidos por la policía peruana. Perú ha indicado que únicamente los inmigrantes con documentación en regla podrán ingresar desde Chile, con excepciones humanitarias.

Luego del incidente, las autoridades de Chile y Perú crearon un comité binacional de cooperación migratoria que busca remediar la escalada de tensión en la frontera norte de Chile, también acordaron incrementar la cooperación policial para enfrentar el creciente flujo migratorio en su frontera común.

FUENTE: AP