Presidente electo de Chile llega a Perú para dialogar con Jerí sobre migrantes de Venezuela

El presidente electo de Chile José Antonio Kast llegó la noche del martes a Lima para sostener una reunión con el mandatario interino de Perú, José Jerí, la cual girará en torno a la coordinación de un posible corredor humanitario para los migrantes venezolanos que deseen regresar a su país.

Jerí comentó horas antes que entre los asuntos a tratar con el derechista Kast se encuentra "el tema de un posible corredor humanitario que tenemos que habilitar Chile, Perú y Ecuador, para que puedan volver satisfactoriamente a Venezuela”. No dio más detalles.

“Queremos que se regularice, que se ordene el tema de la migración en los directos países, sobre todo en Chile, un país no puede tener más de 300.000 personas de manera irregular”, señaló Kast a la prensa chilena antes de iniciar su viaje.

Durante su campaña, Kast prometió una política de mano dura contra la inmigración irregular —sobre todo de venezolanos— y aseguró que una vez que asuma el cargo, el 11 de marzo, expulsará del país a todas las personas que no tengan sus documentos en regla.

FUENTE: AP

