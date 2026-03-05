americateve

Presidente de Ecuador recuerda a la delegación cubana la protección a documentos diplomáticos

QUITO (AP) — Un día después de que el gobierno de Ecuador declarara no grata a la misión diplomática de Cuba y le diera 48 horas para salir del país, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa destacó el jueves la inviolabilidad de la valija diplomática al cuestionar una quema de papeles en esa sede cubana en Quito.

Pese a la tensión que desencadenó la medida adoptada la víspera por su gobierno, el mandatario no se refirió a las razones de la medida y durante una entrevista radial cuestionó que presuntos diplomáticos cubanos “se fueron a la terraza de la embajada de Cuba a quemar un pocotón (gran cantidad) de papeles”.

Noboa difundió el miércoles en su cuenta de X un video en el que se observa a un hombre quemando en un asador papeles que sacaba de una funda plástica en la terraza de la embajada cubana en Quito.

“Hay que dejar claro, todo papel diplomático puede salir en valija diplomática y el Estado no lo puede tocar”, subrayó Noboa al reprochar el acto.

La embajada de Cuba no se ha referido al hecho.

Ecuador declaró el miércoles persona no grata al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, y a su personal diplomático sin exponer los motivos. La salida del país andino deberá cumplirse hasta el viernes, de acuerdo con el plazo otorgado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la medida de “arbitraria e injustificada” y de “un acto inamistoso y sin precedentes” que fue comunicado “sin aportar argumento alguno”.

Además, aseveró que su personal “ha cumplido estrictamente” las normas ecuatorianas “sin inmiscuirse en los asuntos internos” y que no parecía casual que la medida se adoptara en el contexto del “reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos” a la isla.

La decisión de Ecuador se produjo tres días antes de un encuentro de varios mandatarios latinoamericanos con el presidente estadounidense Donald Trump entre los cuales estará Noboa, de perfil conservador.

También ocurre en medio de la presión de Estados Unidos a los países que vendan petróleo a la isla, a la que Trump calificó de “nación fallida”. La tensión con Cuba aumentó tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, un estrecho aliado de la isla.

Ecuador ha dejado en claro en los últimos días su cercanía con la administración estadounidense al lanzar operativos conjuntos de lucha contra el narcotráfico.

Este es el más reciente incidente diplomático registrado en la administración de Noboa luego de que México rompió relaciones con Ecuador en abril de 2024 tras la irrupción de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. También mantiene una tensión comercial con Colombia.

FUENTE: AP

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

