americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Ecuador dice que Colombia es “su peor socio comercial” en medio de guerra arancelaria

QUITO (AP) — En medio de las tensiones entre Ecuador y Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa llamó el viernes al vecino país “su peor socio comercial” y defendió el incremento al 50% de la tasa a las importaciones colombianas.

“La sobretasa es el producto de un descuido absoluto en la frontera de parte de Colombia”, afirmó el mandatario y señaló que el ejército de ese país “ha sido retirado varios centenares de kilómetros y eso nos duplica el costo de proteger nuestra frontera”.

Noboa estimó en “400 millones de dólares adicionales al año” lo que Ecuador necesita para custodiar el límite binacional por el lado ecuatoriano, en una entrevista con una radio local.

Pero la inconformidad de Noboa con el gobierno colombiano también se extiende al ámbito comercial, asegurando que hay un déficit comercial de 1.100 millones de dólares con ese país.

El gobierno colombiano ha negado el descuido de su frontera y afirma tener desplegado un contingente de 11.000 militares en la zona, según declaró recientemente el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez.

Pese a los insistentes llamados al diálogo desde los sectores empresarial, de transporte, comercial y de la CAN, Noboa no dio señas de que pueda darse un encuentro para solucionar la crisis.

“Con Colombia hemos hablado durante los últimos dos años, de la parte de ellos nunca cumplieron”, dijo el mandatario ecuatoriano y aseguró que a lo que aspira su país es a “un comercio justo” y que “en el tema de seguridad exista reciprocidad”.

Según Noboa la tasa de seguridad ecuatoriana impuesta “ha sido efectiva” al generar una recaudación de 13 millones de dólares, así como “ha fomentado el desarrollo local comercial” con un superávit mensual de 30 millones de dólares. En tanto, las muertes violentas en tres provincias limítrofes han disminuido 33%, aseguró.

En cuanto a los reclamos de sectores exportadores ecuatorianos como el arrocero y de transportistas —quienes anunciaron nuevas protestas por la afectación a sus actividades—, Noboa negó perjuicios y afirmó que el transporte de almacenamiento creció en febrero un 18,4% respecto del año anterior. También dijo que se buscan nuevos mercados como el salvadoreño para el arroz ecuatoriano.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter