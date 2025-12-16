americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Ecuador defiende gestión en seguridad en medio de críticas por violencia en ascenso

QUITO (AP) — Pese a que la violencia ha escalado en Ecuador en 2025, el presidente Daniel Noboa defendió el martes su gestión en el combate al crimen organizado en un acto en el que respaldó a las fuerzas armadas.

ARCHIVO - El presidente Daniel Noboa pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando de las Fuerzas Armadas en Quito, Ecuador, el miércoles 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)
ARCHIVO - El presidente Daniel Noboa pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando de las Fuerzas Armadas en Quito, Ecuador, el miércoles 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) AP

Durante una ceremonia oficial, el mandatario destacó que se está fortaleciendo ese cuerpo militar con equipos “indispensables para luchar contra esta guerra, una guerra que no iniciamos nosotros pero que sí vamos a terminarla”.

Noboa, un político millonario que inició su segundo mandato en mayo, aseveró que durante su administración ha tomado decisiones difíciles como “mirar de frente al narcoterrorismo”, en alusión a la declaratoria el año pasado de un conflicto armado interno en medio de una secuela de actos violentos sin precedentes en el país andino.

La entrega de equipos, que incluyen vehículos, uniformes, drones y dispositivos de comunicación, con una inversión de 9,4 millones de dólares, refleja que “un presidente que protege, que cuida y que apoya a sus fuerzas armadas es un presidente que apoya a la ciudadanía”, señaló Noboa.

El experto en seguridad Renato Rivera consideró, empero, que esa política de seguridad del gobierno “ha fracasado”.

En diálogo con The Associated Press, Rivera mencionó el Índice Global del Crimen Organizado en el mundo (GI TOC por sus siglas en inglés) —en cuya elaboración participó como investigador- que proyecta el final del 2025 como el más violento de la historia de Ecuador, con más de 9.000 homicidios, lo que superaría los 7.063 de 2024 e inclusive superaría el récord de 2023 con 8.248 muertes violentas, aseveró.

“La utilización de las fuerzas armadas para todas las tareas de seguridad, declarar el conflicto armado interno y un encarcelamiento masivo, lo que evidencia es que la política de mano dura no dio resultados en la reducción de homicidios intencionales y por tanto la estrategia de seguridad del gobierno ha fracasado”, subrayó Rivera.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Destacados del día

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter