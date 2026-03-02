americateve

Presidente de Ecuador anuncia operaciones conjuntas con países aliados contra el crimen organizado

QUITO (AP) — Ecuador dará inicio a una nueva fase de lucha contra el crimen organizado realizando operaciones conjuntas con países aliados de la región, anunció el lunes Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que registra una creciente oleada de violencia vinculada al narcotráfico y otros delitos.

“Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz”, dijo el mandatario en la graduación de oficiales de la policía. Aseveró que desde este mes se ejecutarán con “aliados de la región operaciones militares y policiales muy importantes”.

Destacó que ello constituye “la siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado”. No identificó los países ni los escenarios en los cuales se realizarán las operaciones conjuntas. La AP consultó a la Cancillería y Presidencia, pero no obtuvo una respuesta de inmediato.

Ecuador también mantiene buena relación con países como Estados Unidos, Israel e Italia, entre otros, que han entregado donaciones y suelen colaborar en temas de seguridad.

El anuncio de Noboa coincide con una operación del gobierno de Colombia, que dijo que movilizó unos 20.000 efectivos militares a la frontera con Ecuador para ejecutar operaciones de seguridad, pero las autoridades ecuatorianas negaron que sea una acción conjunta.

Ambos países comparten cerca de 600 kilómetros de límite, que se extienden desde el océano Pacífico, pasando por los Andes y terminan en la Amazonia, donde del lado colombiano grupos armados ilegales y criminales operan con relativa libertad y sin el control de las autoridades, según se ha denunciado desde Ecuador.

Noboa también anunció que desde el 15 hasta el 30 de marzo regirá un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro, donde hay reiterados hechos de violencia criminal.

“Seguiremos luchando contra el crimen organizado, la minería ilegal, contra la gente que aterroriza nuestros barrios”, aseguró Noboa, quien advirtió que “acabaremos completamente con todos aquellos que prefieren la anarquía”.

La semana pasada, Noboa había ratificado la vigencia de un estado de excepción en nueve de las 24 provincias del país, entre ellas las más violentas como Guayas, Manabí y Los Ríos, restringiendo derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia como parte de los esfuerzos de seguridad. Rige por 30 días.

FUENTE: AP

