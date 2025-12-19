americateve

Presidente del PSG, Al-Khelaïfi, absuelto nuevamente por tribunal suizo en caso de la FIFA Valcke

GINEBRA (AP) — El tribunal supremo de Suiza confirmó la absolución del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, en la etapa final de apelaciones de un caso que alegaba irregularidades vinculadas al exsecretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, y la adjudicación de derechos televisivos de la Copa del Mundo.

ARCHIVO - Jerome Valcke, exsecretario general de la FIFA, llega al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la suspensión de diez años impuesta por la FIFA en Lausana, Suiza, el miércoles 11 de octubre de 2017. (Cyril Zingaro/Keystone vía AP, Archivo)
ARCHIVO - Jerome Valcke, exsecretario general de la FIFA, llega al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la suspensión de diez años impuesta por la FIFA en Lausana, Suiza, el miércoles 11 de octubre de 2017. (Cyril Zingaro/Keystone vía AP, Archivo)

En un caso separado, se confirmó la condena de Valcke por soborno y falsificación en relación con los derechos de medios de la Copa del Mundo en Italia y Grecia.

Para Al-Khelaïfi, esta es su tercera absolución en cinco años por cargos relacionados con presuntamente permitir que Valcke usara una villa en Italia de forma gratuita entre 2013 y 2015. Sus abogados describieron el fallo como "una reivindicación completa".

"Desde el principio, esto ha sido manifiestamente una persecución de 'caza de trofeos' por parte de la Oficina del Fiscal General de Suiza, pero hoy, esa persecución ha terminado", afirmó el abogado Marc Bonnant en un comunicado.

Los fiscales habían intentado vincular la casa en Cerdeña, comprada por una empresa qatarí en 2013, con el grupo de medios beIN Media Group, liderado por Al-Khelaïfi, que obtuvo un renovado acuerdo de derechos de la Copa del Mundo de la FIFA por 480 millones de dólares.

Pero tres tribunales federales suizos —en niveles penal, de apelaciones y supremo— han dictaminado ahora que no hubo irregularidades en ese acuerdo. En el caso de Al-Khelaïfi, Valcke también fue absuelto por tercera vez de los cargos de mala gestión criminal que perjudicaba a la FIFA, por los cuales los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 35 meses.

"El Tribunal Federal Supremo de Suiza confirma una vez más que Jérôme Valcke no causó ningún daño a la FIFA y que su comportamiento no tuvo una influencia negativa en el precio muy rentable de los contratos disputados", dijo su firma legal en Ginebra, RVMH, en un comunicado.

Pero Valcke —quien fue destituido de su puesto en la FIFA en 2015 y luego vetado del fútbol por mala conducta de amplio alcance— fue condenado nuevamente por cargos separados que no involucraban a Al-Khelaïfi. Estos estaban relacionados con falsificación y sobornos en negociaciones por los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en Italia y Grecia.

Un tercer acusado, el ejecutivo de marketing griego Dinos Deris, tuvo su condena por corrupción activa confirmada.

El tribunal supremo también confirmó las sentencias suspendidas para Valcke y Deris de 11 y diez meses, respectivamente.

El tribunal combinó las apelaciones presentadas por la oficina de la fiscalía federal, y por Valcke y Deris, en un conjunto de fallos. Solicitaron a un tribunal inferior que revisara las sanciones financieras en el caso.

La investigación se abrió en 2017, se escuchó por primera vez en el tribunal penal federal en 2020, y luego se llevaron a cabo nuevos juicios en el tribunal de apelaciones federal en 2022.

