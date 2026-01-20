Presidente del Perú asistirá al Parlamento para informar sobre citas no registradas con empresario

Compartir en:









La comisión de fiscalización publicó el martes su agenda del miércoles donde se indica que Jerí se presentará para informar sobre sus citas no registradas en sus actividades oficiales —obligatorias por ley para evitar conflictos de intereses— con el empresario chino Yang Zhihua, de 53 años.

La primera cita ocurrió el 26 de diciembre en un restaurante chino donde Jerí asistió encapuchado y llevando un bolso, mientras que la segunda reunión fue el 6 de enero en una tienda mayorista de Yang que estaba clausurada por el municipio limeño. En esta se ve a Jerí moviendo los brazos de forma agitada mientras habla por teléfono con alguien no identificado al momento y es observado por Yang.

El primer ministro Ernesto Álvarez dijo la víspera a la prensa que en ambas reuniones Jerí coordinó sobre la celebración del Día de la Confraternidad Peruano–China, que se celebrará el 1 de febrero. China es el primer socio comercial de Perú por más de una década.

Más búsquedas de la prensa local en los registros de visitas al despacho presidencial han hallado más ingresos de Yang al palacio de gobierno. El 12 de diciembre Yang entró al palacio de gobierno junto a otro empresario de esa misma nacionalidad, Ji Wu Xiaodong, quien cumple arresto domiciliario mientras es investigado por la fiscalía por su presunta vinculación con un grupo criminal de tráfico de madera en la Amazonía.

El mandatario no ha explicado por qué Ji Wu Xiaodong, pese a tener arresto domiciliario y no poder abandonar su casa, ha ingresado otras dos veces más al palacio presidencial el 29 de diciembre y el 5 de enero.

El lunes, la fiscalía general anunció que inició una investigación preliminar contra el presidente Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a The Associated Press que la investigación preliminar se encuentra “en estado reservado”.

Las noticias sobre las reuniones de Jerí empezaron hace más de una semana y el mandatario ha señalado que conoce a Yang, a quien llama “Johnny”, desde “hace mucho tiempo por las actividades de la embajada China”. Jerí, de 38 años y con escasa experiencia política, era presidente del Parlamento cuando el 10 de octubre reemplazó a la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), destituida luego de que los principales partidos del Congreso le retiraron el apoyo. Perú celebrará comicios generales el 12 de abril para elegir al nuevo presidente, 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos. FUENTE: AP