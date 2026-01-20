americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente del Perú asistirá al Parlamento para informar sobre citas no registradas con empresario

LIMA (AP) — El presidente interino de Perú asistirá el miércoles al Parlamento para informar sobre sus citas clandestinas con un empresario chino que, tras ser reveladas por la prensa, han provocado una investigación preliminar de la fiscalía por presunta corrupción y una crisis política en su gobierno.

La comisión de fiscalización publicó el martes su agenda del miércoles donde se indica que Jerí se presentará para informar sobre sus citas no registradas en sus actividades oficiales —obligatorias por ley para evitar conflictos de intereses— con el empresario chino Yang Zhihua, de 53 años.

La primera cita ocurrió el 26 de diciembre en un restaurante chino donde Jerí asistió encapuchado y llevando un bolso, mientras que la segunda reunión fue el 6 de enero en una tienda mayorista de Yang que estaba clausurada por el municipio limeño. En esta se ve a Jerí moviendo los brazos de forma agitada mientras habla por teléfono con alguien no identificado al momento y es observado por Yang.

El primer ministro Ernesto Álvarez dijo la víspera a la prensa que en ambas reuniones Jerí coordinó sobre la celebración del Día de la Confraternidad Peruano–China, que se celebrará el 1 de febrero. China es el primer socio comercial de Perú por más de una década.

Más búsquedas de la prensa local en los registros de visitas al despacho presidencial han hallado más ingresos de Yang al palacio de gobierno. El 12 de diciembre Yang entró al palacio de gobierno junto a otro empresario de esa misma nacionalidad, Ji Wu Xiaodong, quien cumple arresto domiciliario mientras es investigado por la fiscalía por su presunta vinculación con un grupo criminal de tráfico de madera en la Amazonía.

El mandatario no ha explicado por qué Ji Wu Xiaodong, pese a tener arresto domiciliario y no poder abandonar su casa, ha ingresado otras dos veces más al palacio presidencial el 29 de diciembre y el 5 de enero.

El lunes, la fiscalía general anunció que inició una investigación preliminar contra el presidente Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a The Associated Press que la investigación preliminar se encuentra “en estado reservado”.

Las noticias sobre las reuniones de Jerí empezaron hace más de una semana y el mandatario ha señalado que conoce a Yang, a quien llama “Johnny”, desde “hace mucho tiempo por las actividades de la embajada China”.

Jerí, de 38 años y con escasa experiencia política, era presidente del Parlamento cuando el 10 de octubre reemplazó a la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), destituida luego de que los principales partidos del Congreso le retiraron el apoyo.

Perú celebrará comicios generales el 12 de abril para elegir al nuevo presidente, 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter