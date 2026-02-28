Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Presidente del Parlamento de Irán llama a líderes de EEUU e Israel "criminales inmundos"

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente del Parlamento de Irán calificó el domingo a los líderes de Estados Unidos e Israel de “criminales inmundos” que enfrentarán “golpes devastadores” por sus ataques aún en marcha contra la República Islámica.