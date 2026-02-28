Presidente del Parlamento de Irán llama a líderes de EEUU e Israel "criminales inmundos"

Mohammad Bagher Qalibaf hizo el comentario en un discurso televisado.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente del Parlamento de Irán calificó el domingo a los líderes de Estados Unidos e Israel de “criminales inmundos” que enfrentarán “golpes devastadores” por sus ataques aún en marcha contra la República Islámica.
Mohammad Bagher Qalibaf hizo el comentario en un discurso televisado.
Qalibaf es el funcionario de mayor rango que ha aparecido ante las cámaras desde que comenzaron los ataques el sábado.
“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio. Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”, afirmó.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter