Presidente del comité organizador de Los Ángeles 2028, Wasserman, envuelto en caso Epstein

ARCHIVO - Casey Wasserman, presidente del Comité Organizador de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, habla durante una reunión del COI antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Photo/Luca Bruno, Archivo) AP

Los correos electrónicos de Wasserman con Maxwell se conocieron a raíz de su aparición en archivos gubernamentales sobre Jeffrey Epstein publicados recientemente. Wasserman, cuya agencia representa a algunos de los principales artistas de música pop del mundo, no ha sido acusado de ninguna irregularidad.

Los documentos publicados recientemente revelaron que en 2003 intercambió correos electrónicos coquetos con Maxwell, quien años después sería acusada de ayudar a Epstein a reclutar y abusar sexualmente de sus víctimas. Wasserman señaló en un memorando enviado a su personal el viernes por la noche que ha iniciado el proceso de venta de la empresa, según un portavoz de la compañía que facilitó el memorando a The Associated Press.

El memorando de Wasserman al personal indicó que sentía que se había convertido en una distracción para el trabajo de la empresa.

“El memorando indicó: ‘Durante este tiempo, Mike Watts asumirá el control cotidiano del negocio mientras yo dedico toda mi atención a ofrecer a Los Ángeles unos Juegos Olímpicos en 2028 que estén a la altura de esta extraordinaria ciudad’”.

El memorando llegó días después de que el comité ejecutivo de la junta de LA28 se reuniera para hablar de la aparición de Wasserman en los archivos de Epstein. El comité afirmó que, junto con un bufete externo, realizó una revisión de las interacciones de Wasserman con Epstein y Maxwell con la plena cooperación de Wasserman.

“Determinamos que la relación del señor Wasserman con Epstein y Maxwell no fue más allá de lo que ya se ha documentado públicamente” expresó el comité en un comunicado.

El comunicado también indicó que Wasserman “debería seguir al frente de LA28 y ofrecer unos Juegos seguros y exitosos”.

Wasserman ha dicho anteriormente que voló en una misión humanitaria a África en el avión privado de Epstein por invitación de la Fundación Clinton en 2002. Los intercambios entre Wasserman y Maxwell en los archivos incluyen que Wasserman le escribió a Maxwell: “Pienso en ti todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un atuendo ajustado de cuero?”.

Su agencia, también llamada Wasserman, ha perdido clientes a raíz de los correos electrónicos con Maxwell. Entre ellos están la cantante Chappell Roan y la leyenda retirada del fútbol femenino de Estados Unidos Abby Wambach.

Wasserman expresó en su memorando al personal que sus interacciones con Maxwell y Epstein fueron limitadas y que lamenta los correos electrónicos.

“Fue años antes de que saliera a la luz su conducta delictiva y, en su totalidad, consistió en un viaje humanitario a África y un puñado de correos electrónicos que lamento profundamente haber enviado. Y me rompe el corazón que mi breve contacto con ellos hace 23 años les haya causado a ustedes, a esta empresa y a sus clientes tantas dificultades en los últimos días y semanas", señala el comunicado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP