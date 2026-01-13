Presidente del BID visita Bolivia para evaluar créditos para enfrentar la crisis económica

A dos meses de gestión Paz resaltó la histórica visita del presidente del BID —la primera en 15 años— y anunció el financiamiento de diversos proyectos de bienestar social. El mandatario de centroderecha tiene el desafío de construir un nuevo modelo económico tras casi 20 años de gobiernos de izquierda.

El canciller Fernando Aramayo anticipó a los medios que se espera que el BID otorgue un crédito de 4.500 millones de dólares. Paz anunció que se redacta un nuevo decreto que no incluye una autorización excepcional y temporal al Banco Central para contraer préstamos y emitir bonos destinados a restablecer la estabilidad macroeconómica.

Bolivia tiene una deuda externa de más de 13.000 millones de dólares de los cuales 4.277 millones fueron otorgados por el BID, según datos del Banco Central.

La llegada de Ilan Goldfajn se da poco después de que se levantaran los bloqueos que paralizaron al país por casi una semana tras un acuerdo entre el gobierno y sindicatos que mantiene la eliminación del subsidio a los combustibles, bonos compensatorios y otras medidas económicas que impuso Paz a fin de año.

Los sindicatos obreros y campesinos presionaron al gobierno con protestas desde que Paz anunció ajustes en diciembre .

El fin del subsidio duplicó el precio de la gasolina y el diésel, lo que derivó en un alza de las tarifas del transporte y el precio de los alimentos. Pero el alza del combustible —que antes se importaba a precio internacional y se vendía al mercado interno a la mitad de su valor— también ayudó a dejar atrás una escasez crónica y las kilométricas filas en las estaciones de servicio.

El presidente del BID destacó la medida en sus redes sociales en diciembre.

