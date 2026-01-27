americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Cuba encabeza tradicional manifestación de jóvenes en homenaje a héroe nacional Martí

LA HABANA (AP) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezó el martes por la noche una multitudinaria marcha juvenil que cada año conmemora el natalicio del héroe patrio José Martí.

Este año la manifestación coincide con una tensa situación nacional y regional, pues la isla afronta una fuerte crisis económica al tiempo que enfrenta las amenazas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, quien busca asfixiar a la nación caribeña.

Díaz-Canel llegó a la escalinata de la Universidad de La Habana adonde se encendieron miles de antorchas caseras confeccionadas por jóvenes de la educación media y superior. Posteriormente, marchó por varias cuadras.

“Este no es un acto de nostalgia, es un llamado a la acción”, dijo Litza Elena González Desdín, presiente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la organización juvenil cercana al gobierno y que tuvo a su cargo las palabras centrales y la organización de la marcha.

González hizo hincapié sobre la retórica hostil de Trump contra Cuba que se incrementó tras un operativo que capturó en Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro, un férreo aliado político y comercial de la isla.

Trump exigió a la isla cumplir con sus exigencias de un cambio de modelo político antes de que sea demasiado “tarde”. Incluso, el martes aseguró que la isla estaba cerca del colapso.

“Levanto mi voz para decir que no aceptamos cadenas nuevas ni viejas. Que nuestra generación, como aquella que hace 73 años… no se rinde ni se vende”, expresó González.

La Marcha de las Antorchas es considerada una las más icónicas efemérides isleñas y se realiza los 27 de enero para recordar tanto a Martí, como a la primera de estas manifestaciones encabezada por Fidel Castro en 1953, poco antes del asalto al Cuartel Moncada e iniciar el proceso revolucionario que triunfó en 1959 y dio comienzo a la revolución.

Los presentes cantaron el himno nacional y se colocó una ofrenda de flores blancas frente al monumento al líder comunista José Antonio Mella.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter