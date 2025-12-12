americateve

Presidente de Costa Rica visita megacárcel salvadoreña tras acuerdo con Bukele sobre seguridad

SAN SALVADOR (AP) — El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recorrió el viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad que el mandatario Nayib Bukele ordenó construir para recluir a los pandilleros más peligrosos del país, un día después que ambos líderes centroamericanos acordaron cooperar en medidas para combatir el crimen organizado.

En el segundo día de visita oficial, Chaves recorrió los pabellones del CECOT donde están recluidos pandilleros, las celdas de aislamiento y los controles de seguridad que implementa el gobierno en la megaprisión. Escuchó las explicaciones que le hizo sobre el centro penal los ministros de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y de la Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monrroy.

Le mostraron un pabellón en que estaban recluidos miembros de diferentes pandillas. "Uno de los cambios que hicimos fue que estuvieran juntos, pues son delincuentes, pero para hacer eso había que estar seguro de que se iba a tener control y si uno de ellos hace algo fuera del régimen que deben de tener, están las celdas de aislamiento”, explicó Merino Monrroy.

Chaves reiteró su reconocimiento por los “avances y resultados” que ha logrado el gobierno de Bukele con su estrategia de seguridad y combate a las pandillas.

El mandatario costarricense ha mostrado interés en replicar en su país parte de las estrategias de seguridad de Bukele en un intento de combatir la violencia y el aumento de los asesinatos atribuidos en buena parte al narcotráfico.

En abril envió a El Salvador al ministro de Paz y Justicia, Gerald Campos Valverde para conocer la política de mano dura aplicada por el gobierno de Bukele contra las pandillas, que según las autoridades salvadoreñas ha reducido al mínimo los índices de homicidios en un país que hace una década fue considerado el más peligroso del mundo.

Bukele ha impulsado un prolongado régimen de excepción que suspende derechos fundamentales en su guerra contra las pandillas, el cual ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.

“En Costa Rica valoramos profundamente nuestra institucionalidad y estado de derecho y la lección que El Salvador nos ofrece es que la firmeza contra las estructuras criminales debe ser una política de Estado prioritaria”, dijo Chaves.

FUENTE: AP

