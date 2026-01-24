americateve

Presidente colombiano quiere dialogar con Ecuador sobre política bilateral de control de puertos

BOGOTÁ (AP) — En medio de una puja comercial entre Ecuador y Colombia por la imposición de aranceles, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo el sábado estar dispuesto a dialogar, pero a condición de tratar en primer lugar una política conjunta para el control de los puertos marítimos desde donde se trafica droga.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos”, afirmó Petro, en un mensaje en la red social X, pero dijo que el primer punto a tratar debe ser “la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”. Sostiene que el tráfico de sustancias ilícitas se da en los dos sentidos, “cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro”.

Petro destacó además que en su país se ha capturado a varios líderes de bandas criminales ecuatorianas que se especializan en dicho tráfico de doble vía.

“Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, añadió el mandatario colombiano en el extenso mensaje.

Colombia había planteado un diálogo bilateral para abordar la crisis comercial para este fin de semana, a lo que Ecuador dijo estar dispuesto, pero en una fecha por definir.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo la víspera que el país insistirá en “un mayor control del Estado colombiano en la frontera” -una franja compartida de más de 600 kilómetros-, por donde “permea toda la producción de estupefacientes” que “transita por nuestras carreteras y nuestros puertos”, aseveró.

Además del arancel anunciado, la ministra de energía de Ecuador, Inés Manzano, había advertido con modificar las condiciones de transporte de crudo colombiano por un oleoducto ecuatoriano con salida al Pacífico, pero esto no se ha concretado.

La extensa y porosa franja limítrofe entre Ecuador y Colombia ha sido usada por grupos armados ilegales colombianos por años, generando problemas de seguridad como tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y otros delitos. Actualmente, actúan con bandas criminales ecuatorianas asociadas.

FUENTE: AP

