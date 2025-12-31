americateve

Presidente chino elogia avance tecnológico del país y renueva promesa de recuperar Taiwán

BEIJING (AP) — El presidente chino Xi Jinping elogió el miércoles el progreso tecnológico de su país en áreas como la inteligencia artificial y los semiconductores, e insistió una vez más en que su país anexará Taiwán, una democracia autogobernada.

En esta foto publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, el presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, habla en la reunión de Año Nuevo celebrada por el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) en Beijing el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Yan Yan/Xinhua vía AP)
Durante su discurso de Nochevieja transmitido el miércoles por la noche por los medios estatales, Xi alabó los avances del país en sectores clave, incluyendo la tecnología militar y la exploración espacial. Imágenes que iban desde robots humanoides realizando kung fu hasta nuevos proyectos hidroeléctricos se mostraban en la pantalla durante su discurso.

“Buscamos energizar el desarrollo de alta calidad a través de la innovación”, expresó Xi, agradeciendo al pueblo chino por contribuir al crecimiento económico del país en los últimos cinco años.

China planifica su desarrollo económico en períodos de cinco años y se está preparando para discutir su nuevo plan quinquenal en la próxima sesión legislativa en marzo.

El país está listo para acelerar la autosuficiencia en ciencia y tecnología a medida que Estados Unidos impone controles cada vez más estrictos sobre el acceso a semiconductores y otros artículos de alta tecnología.

Xi también elogió la creciente prominencia del país en el escenario mundial al enumerar eventos políticos de alto nivel e intercambios que acogió durante el año pasado.

En cuanto a Taiwán, que China considera territorio soberano, Xi reiteró las intenciones de anexión de Beijing.

“Nosotros, los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán, compartimos un vínculo de sangre y parentesco”, afirmó. “La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable”.

China realizó esta semana dos días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, lanzando cohetes y enviando aviones y buques de guerra en respuesta a una venta de armas planeada por Estados Unidos a la isla.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, condenó los ejercicios, pero manifestó que su territorio actuará de manera responsable al no escalar el conflicto ni provocar disputas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

