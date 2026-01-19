Presidente de Bulgaria anuncia que renunciará

En un discurso televisado, Radev, de tendencia izquierdista, afirmó que presentará formalmente su renuncia al Tribunal Constitucional el martes.

Según la constitución, la actual vicepresidenta, Iliana Yotova, debe ser juramentada por el parlamento para asumir el cargo hasta el final del mandato del gobierno.

"La batalla por el futuro de nuestra patria está por delante, y creo que la enfrentaremos juntos con todos ustedes: los dignos, los inspirados y los inquebrantables. ¡Estamos listos. Podemos, y lo lograremos!", declaró Radev en su discurso.

La decisión de Radev se produce en medio de la expectativa pública de que formará un nuevo partido político.

Su renuncia, la primera de un jefe de Estado en la historia poscomunista de Bulgaria, ocurre mientras el país —miembro de la Unión Europea y de la OTAN— lucha por superar una prolongada crisis política.

Grandes protestas anticorrupción el mes pasado forzaron la renuncia de la coalición gobernante, liderada por el partido de centroderecha GERB. Los intentos de formar un nuevo gobierno dentro del actual parlamento han fracasado, y el país se dirige hacia su octava elección parlamentaria desde 2021.

Radev, cuyo segundo mandato termina en 2026, ha indicado repetidamente que podría participar en nuevas elecciones. El exgeneral de la Fuerza Aérea, de 62 años, ha sido un opositor vocal del líder del partido GERB, Boyko Borissov, y del político y oligarca Delyan Peevski, quien ha estado bajo sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido, y cuyo partido MRF Nuevo Comienzo ha respaldado repetidamente a la coalición saliente liderada por GERB.

Radev no mencionó el lunes cuáles son sus planes. Recientemente, al ser preguntado sobre la formación de un nuevo partido, dijo que había necesidad de un partido que "una a todos los demócratas —izquierda y derecha— independientemente de dónde pertenezcan o si son políticamente activos, porque todos necesitamos elecciones justas y un desarrollo democrático y libre".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP