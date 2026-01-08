Presidente brasileño Lula veta ley que podría reducir condena de Bolsonaro

Compartir en:









Lula, que ya había prometido bloquear la propuesta, anunció la decisión durante una ceremonia en el palacio presidencial en la capital, Brasilia. Esto ocurrió en el tercer aniversario de los disturbios liderados por los seguidores de Bolsonaro que destruyeron edificios gubernamentales y ayudaron a construir el caso contra el expresidente.

El Senado aprobó el proyecto de ley en diciembre. El Congreso de Brasil podría anular el veto de Lula, pero los analistas dicen que sería una medida arriesgada para los legisladores antes de las elecciones generales del próximo octubre. El presidente izquierdista de 80 años es actualmente un favorito en una probable contienda con el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

“No tenemos derecho de olvidar nuestro pasado. Por eso no aceptamos dictaduras, civiles o militares", dijo Lula a los miembros de los tres poderes durante la ceremonia. "El 8 de enero está marcado por la historia como el día de la victoria de nuestra democracia. Es una victoria contra aquellos que intentaron tomar el poder por la fuerza, ignorando la voluntad popular expresada en las urnas”.

Lula ganó por poco su tercer mandato contra Jair Bolsonaro, quien posteriormente fue declarado inelegible para postularse hasta 2030 por abuso de poder durante la campaña. En noviembre, el expresidente comenzó a cumplir su condena por el intento de golpe, extendiendo ese plazo para Bolsonaro, de 70 años, hasta 2033. Hay otros casos pendientes en su contra.

El presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, y el presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, no asistieron a la ceremonia. Los seguidores de Bolsonaro también destruyeron parte del Congreso durante los disturbios de 2023, a menudo comparados con el asalto al Capitolio por votantes del presidente estadounidense Donald Trump un año antes.

Si Lula no hubiera vetado el proyecto de ley, el cargo de intento de golpe de Estado se habría absorbido en otro cargo, lo que reduciría la sentencia de prisión de Bolsonaro. Otros condenados vinculados al juicio del golpe podrían ver reducida su pena de prisión en dos tercios.

Los abogados de Bolsonaro han instado a las autoridades a ponerlo bajo arresto domiciliario debido a su mala salud. Ha estado entrando y saliendo de hospitales desde que fue apuñalado por un hombre declarado mentalmente enfermo durante la campaña electoral de 2018. Ni el expresidente ni sus abogados han hecho comentarios sobre la decisión de Lula.