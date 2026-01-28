Presidente de Brasil advierte sobre la fragilidad de la región en foro en Panamá

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Durante la sesión inaugural del Foro Económico Internacional organizado por el Banco Desarrollo de América Latina en la ciudad de Panamá, Lula dijo también que la incapacidad de actuar de manera conjunta ha debilitado a la región frente a los desafíos geopolíticos, económicos y climáticos y alertó que mantener esta división profundiza su fragilidad.

“Vivimos hoy uno de los momentos de mayor retroceso en materia de integración”, dijo el mandatario brasileño. “Pasamos de reunión en reunión rellenas de ideas e iniciativas que nunca salen del papel", agregó.

Como resultado, sostuvo, la única organización que engloba a la totalidad de los países de América Latina y el Caribe está paralizada.

”CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) no ha sido capaz de producir ni siquiera una única declaración contra intervenciones militares ilegales que afectan nuestra región”, mencionó.

Aunque no hizo una referencia directa al ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que fue capturado Nicolás Maduro , Lula sostuvo que la historia demuestra que el uso de la fuerza nunca cimentará el camino para superar los flagelos que afectan al hemisferio.

Para el presidente de Brasil la región debe mirar a la Unión Europea como un referente positivo y destacó el potencial energético relacionado con las reservas de petróleo y gas, biocombustibles, energía nuclear, eólica y solar.

”Podríamos superar divergencias ideológicas y construir alianzas sólidas y positivas adentro y afuera de la región. Esa es la única doctrina que nos conviene. Seguir divididos nos hará a todos más frágiles”, advirtió.

En el foro que se encontraban sus homólogos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Guatemala así como el presidente electo de Chile, el derechista José Antonio Kast, quien destacó los momentos en que Estados Unidos fue un socio a favor del desarrollo regional y sostuvo que en un contexto global de resurgimiento del proteccionismo y del unilateralismo, "los paradigmas endógenos conectados al panamericanismo y al bolivarismo no bastan”.

FUENTE: AP