Presidenta y director de la Academia adelantan detalles de la 98a edición de los Oscar

ARCHIVO - La presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Lynette Howell Taylor, a la izquierda, y el director ejecutivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Bill Kramer, aparecen durante el anuncio de las nominaciones a los 98.° Premios de la Academia en Beverly Hills, California, el 22 de enero de 2026. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

“Cada año es diferente”, comentó Taylor en una entrevista reciente junto al director ejecutivo de la Academia de cine, Bill Kramer. “Cada temporada es diferente. Cada conjunto de películas es diferente. Y por eso, el espectáculo siempre es diferente cada año”.

Es complicado rendir homenaje a las personas presentes en la sala y, al mismo tiempo, hacer un show entretenido para el público en casa. Pero detrás de escena, desde el presentador que regresa, Conan O’Brien, hasta los productores y el equipo de diseño de producción ganador del Emmy, hay un grupo de personas que sabe cómo deslumbrar a una audiencia global.

“Creo que, en los últimos años, realmente hemos dado con ese equilibrio”, señaló Kramer. “Estamos mirando ese rompecabezas constantemente y este año va a ser espectacular”.

Los preparativos finales están en marcha para la 98.ª edición de los Premios de la Academia el domingo y todos se sienten bien con lo que han planeado, incluidas actuaciones, homenajes y un foco especial para su premio más reciente, el de casting. Ayuda que las principales nominadas, “Sinners” ("Pecadores") y “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), resulten ser excelentes.

“Siempre se trata de las películas, ¿y las películas de este año? Lo son todo”, expresó Taylor. “Hay películas fantasiosas, grandes películas comerciales, hay películas que son realmente valientes y muy audaces en su forma de contar historias… Me emociono mucho cuando hablo de la calidad de las películas de este año”.

Los índices de audiencia de los Oscar han ido subiendo desde que se desplomaron a un mínimo histórico en 2021 durante la pandemia. La película ganadora del año pasado, “Anora”, quizá fue más pequeña que “Oppenheimer” el año anterior, pero la audiencia aun así aumentó ligeramente, de 19,5 millones en 2024 a 19,7 millones en 2025.

El programa tuvo un impulso especialmente grande entre las personas de 18 a 49 años, ayudada por visualizaciones en celulares y laptops de espectadores más jóvenes. El año pasado fue la primera vez que la ceremonia estuvo disponible para verse en vivo por streaming en Hulu. También se han asociado con personalidades populares de internet como Amelia Dimoldenberg en un esfuerzo por llegar a nuevas audiencias de una manera que aún se sienta “apropiada para la Academia”.

“Nuestras audiencias están creciendo”, afirmó Kramer. “Y los jóvenes están viendo el programa de maneras que no habíamos visto antes, y eso es realmente genial”.

Planificación temprana y cambios de último minuto

El aumento de audiencia quizá no sea una coincidencia con el hecho de que, en los últimos años, la planificación del show ha comenzado cada vez más temprano.

“Nos da tiempo para hablar de muchísimas cosas antes de las nominaciones. Así, cuando se anuncian las nominaciones, podemos empezar a enfocarnos en lo que eso significa para el show”, explicó Kramer. “No hay mucho pánico de último minuto por nada”.

Una de las formas en que eso se manifestará en el show de este año es el diseño de producción: desde el escenario hasta la alfombra roja, los detalles se revisan minuciosamente durante muchos meses.

“Han hecho un trabajo tan hermoso… y este año simplemente han ido un paso más allá, con una sensación diferente que es muy íntima y cálida”, dijo Taylor. “Es un poco un cambio”.

Aunque mucho está planificado de antemano, también están pensando siempre en maneras de estar a la altura del momento, lo que ha llevado a algunos números que se roban el show. La gran apertura del año pasado con Cynthia Erivo y Ariana Grande fue una incorporación relativamente tardía y terminó siendo una de las partes más memorables.

“Estamos abiertos a cambiar de rumbo, dependiendo de lo que esté pasando en el mundo”, indicó Kramer.

Un In Memoriam muy especial

Las muertes de muchas figuras queridas del mundo del cine durante el último año han golpeado fuerte, entre ellas Robert Redford, Diane Keaton, Rob Reiner, Catherine O’Hara, Robert Duvall, Val Kilmer, Malcolm-Jamal Warner, James Van Der Beek y Claudia Cardinale, por mencionar solo algunas.

El año pasado, Morgan Freeman subió al escenario para rendir homenaje a Gene Hackman, a quien habían encontrado muerto apenas unos días antes, y a otros. Este año han circulado rumores sobre Meg Ryan y Billy Crystal uniendo fuerzas por Reiner, pero los organizadores no confirman ni desmienten ese reencuentro.

“Obviamente estamos prestando especial atención al In Memoriam este año. Va a ser sólido y hermoso, y muy, muy conmovedor”, manifestó Kramer. “No vamos a revelar ningún secreto. Tendrán que sintonizar”.

Como siempre, habrá una versión más larga del In Memoriam disponible en línea para reconocer a personas que quizá no entren en el corte de la transmisión.

Durará tres horas y media. De verdad.

La transmisión más larga en la historia de los Oscar, la 74.ª ceremonia en 2002 presentada por Whoopi Goldberg, duró cuatro horas y 23 minutos. Pero incluso con una nueva categoría, quienes están detrás del show se esfuerzan por hacerlo en tres horas y media, o menos.

“Son muchas piezas en movimiento, pero es totalmente posible”, sostuvo Kramer. “Y el casting va a tener un momento precioso en el show”.

Taylor añadió que los shows de premios son como las películas. A veces una película larga puede sentirse como “ver secar pintura”. Otras veces, se pasa volando.

“Nos enfocamos mucho en hacer el show lo más dinámico y emocionalmente conectivo posible, y en celebrar el cine de una manera que el público quiera seguir viendo”, señaló Taylor.

Rumbo a la edición 100 y un futuro en YouTube

La planificación para la 100a edición de los Oscar en 2028 ya está en marcha. También están trazando el rumbo más allá: en 2029, los Oscar pasarán de la televisión tradicional a YouTube.

“YouTube señala nuestro deseo de ser una organización más global que llegue a más audiencias en todo el mundo”, dijo Kramer. “Los Oscar son solo una parte de un acuerdo de todo el año en el que estamos construyendo un centro para el cine en YouTube que tendrá nuestros premios SciTech, la programación de nuestro museo. Google Arts and Culture digitalizará componentes de nuestra colección y los pondrá a disposición del público. Todo esto tiene que ver con el alcance y con hacer crecer las audiencias”.

FUENTE: AP