Presidenta Rodríguez afirma que proceso de liberación de prisioneros en Venezuela no ha finalizado

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez afirmó el miércoles que la liberación de un número importante de venezolanos y extranjeros encarcelados no ha culminado y que ese proceso se mantiene en coordinación con los órganos de justicia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el centro, sonríe flanqueada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a la derecha, y el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano, Jorge Rodríguez, mientras se preparan para hacer una declaración en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el centro, sonríe flanqueada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a la derecha, y el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano, Jorge Rodríguez, mientras se preparan para hacer una declaración en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

“Este proceso se mantiene abierto", dijo la mandataria en declaraciones a la prensa en la sede de gobierno mientras estaba acompañada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello.

La presidenta en funciones negó que el gobierno haya incumplido con el anuncio realizado días atrás de que liberaría a un número importante de extranjeros y venezolanos. “Al día de hoy podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, destacó.

Los comentarios de Rodríguez se produjeron en medio de los insistentes reclamos de familiares de los presos en Venezuela por su “libertad plena” luego de denunciar que las autoridades solo han excarcelado una pequeña fracción de los más de 800 que se encuentran encerrados por motivos políticos.

FUENTE: AP

